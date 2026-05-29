Cayó cabecilla financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Tolima: capturaron otros cuatro

Una operación en el sur del Tolima dejó como resultado la captura de cinco integrantes de la comisión Gerónimo Galeano, vinculada al Bloque Central Isaías Pardo de la estructura criminal ‘Ismael Ruiz’ de alias 'Iván Mordisco'.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Miguel Ángel’ o ‘Camilo’, señalado por las autoridades como uno de los principales articuladores financieros y cabecillas de la organización en los municipios de Ataco y Planadas.

La operación fue desarrollada por tropas del Ejército en medio de acciones ofensivas contra grupos armados ilegales que mantienen presencia en esta zona del departamento. Según las investigaciones, alias ‘Miguel Ángel’ tendría una trayectoria criminal superior a los 12 años y sería el encargado de coordinar actividades de extorsión, intimidaciones y presiones contra la población civil.

Las autoridades también lo señalan de promover asonadas y acciones de constreñimiento dirigidas contra integrantes de la fuerza pública, en medio de las disputas por el control territorial y financiero en corredores estratégicos del sur del Tolima.



Durante el operativo fueron incautados cinco fusiles, material de intendencia y otros elementos de guerra que están siendo sometidos a verificación por parte de los organismos judiciales y de inteligencia. El arsenal encontrado evidenciaría la capacidad armada con la que contaba esta comisión para desarrollar actividades ilegales en la región.