Centro Democrático, entre el no y la abstención

El excandidato a la vicepresidencia de Colombia Carlos Holmes Trujillo se pronunció sobre la aprobación del plebiscito en la Corte Constitucional y señaló que desde su partido, el Centro Democrático, buscará promover la abstención activa. (Vea acá también: Umbral de plebiscito es una trampa política que hicieron por la vía legal: Uribe ).

Publicidad

“Según mi opinión el plebiscito no es idóneo ni jurídica ni política ni socialmente, es la posición consistente con lo que hemos defendido, hemos dicho sí a la paz, pero no como lo han negociado, Sí a la entrega de armas a la ONU, pero no a que no paguen un día de cárcel, entonces qué debo hacer, abstenerme”, dijo el excandidato vicepresidencial.

Tras la aprobación del Plebiscito por la Paz, usted votará: — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 19, 2016

Publicidad

Holmes Trujillo indicó que se trata de ser consistentes con lo que han venido predicando desde su colectividad y rechazó que la Corte Constitucional haya aprobado un umbral del 13 por ciento para que el plebiscito sea aprobado.

Publicidad

“No puedo estar de acuerdo con la teoría que para que haya más democracia haya menos votos”, indicó.

“Es una disyuntiva que no es realista y no es conveniente, no se le permite a los colombianos manifestarse en detalle a unos acuerdos inmensamente complejos (…) La abstención activa que es válida sería un camino adecuado

Publicidad

“La abstención es perder por w”

Publicidad

El senador del Centro Democrático Alfredo Rangel indicó que, contrario a Holmes Trujillo, él promoverá participar por el NO en el plebiscito por la paz.

“Limitarse a la abstención es perder por w, es mejor que el Centro Democrático opte por el no y deje la abstención a un lado, hemos hablado con Uribe, la decisión es difícil, hay diferencia de opiniones yo voy a impulsar el no”, indicó el senador.

Publicidad

Rangel considera que la baja popularidad del presidente Juan Manuel Santos es propicia para que desde su partido se impulse la campaña por el NO, sin embargo, señaló que esto no significa que se acabe con el proceso de paz, pero sí es un momento para “desde el gobierno hacer ajustes a lo que consideramos es inadecuado para una paz justa y duradera”.