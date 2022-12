Cerca de 150 exguerrilleros de Farc no podrán ingresar al sistema financiero

La Superintendencia Financiera anunció que la próxima semana comienza el proceso de bancarización de 7.405 excombatientes de la Farc que ya han recibido amnistía del Gobierno colombiano.

Sin embargo, hay cerca de 150 integrantes que no podrán acceder al sistema financiero por cuenta de aparecer en la lista Clinton o tener delitos de lesa humanidad.

Así lo planteó el superintendente financiero, Jorge Castaño, quien aseguró que no hay un cambio en la regulación que permita el acceso de estos integrantes, que principalmente podría ser de la mesa directiva de las Farc a la banca.

"Los que estén vinculados con delitos de lesa humanidad o que estén incluidos en las listas de la OFA o de las Naciones Unidas, no son personas que puedan ser elegibles para prestarles productos y servicios financieros, por lo tanto, no hay un cambio de regulación particular para este número de personas", dijo Castaño.

La Superintendencia precisó que de los 7.405 excombatientes que comenzarán su ingreso a la banca, el 98% no tendrá ningún problema para su bancarización que se realizará a través del Banco Agrario.