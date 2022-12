Cerca de 400 indígenas bloquean vía Cali-Buenaventura

En la mañana de este miércoles cerca de 400 indígenas de las comunidades Embera Chamí, Nasa, Inga, Nonán y Siapirara se ubicaron en el kilómetro 43 en el sector conocido como La Delfina de la vía Cali-Buenaventura reclamando por lo que aseguran han sido reiterados incumplimientos del alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia. (Lea también: Indígenas rechazan propuesta de Paloma Valencia de dividir el Cauca )



Plutarco Garavito, uno de los indígenas en la zona, indicó que el mandatario “no muestra salida ni solución a los acuerdos ya pactados de unos acuerdos pendientes por fondos de regalías, educación, salud, cultura, deporte”.



“Todos esos puntos están concertados, pero el señor alcalde no ha querido firmar”, añadió. (Lea también: Ofrecen 20 millones de pesos por infiltración ilegal en protestas indígenas )



En la vía se ubicaron alrededor de 40 tractomulas con las llantas desinfladas, impidiendo el paso por esa importante carretera del occidente colombiano.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El nuevo embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, anunció que defenderá la política antidroga del presidente Santos y buscará estrechar la colaboración del gobierno Obama en la lucha contra el narcotráfico.



-La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE proyectó este miércoles un crecimiento en materia económica para Colombia de 3,3% durante 2015 y de 3,7% para 2016. La cifra para este año es inferior a la meta de crecimiento económico del Gobierno, que se ubica en 4%, según indicó el presidente Santos.



-Jineth Bedoya rechazó la decisión de la Fiscalía de cerrar la investigación que se adelantaba en contra de Alejandro Cárdenas Orozco, alias 'JJ', implicado en el caso de su abuso sexual y secuestro en el año 2000.



-El senador Álvaro Uribe calificó de “infamia” los señalamientos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien este martes lo culpó de estar implicado en el asesinato del diputado chavista Robert Serra.



-Hasta el próximo 10 de junio las víctimas de violencia en Colombia podrán acreditarse ante el Estado. Los afectados del conflicto en hechos ocurridos antes de junio de 2011 podrían perder el derecho a la reparación simbólica y económica si no se registran antes de 7 días. Hasta el momento hay 40 mil solicitudes represadas.



-El Senado de la República entraría en paro tras una propuesta liderada por el presidente del órgano legislativo, José David Name.



-Una persona muerta y cinco más heridas fue el saldo que dejaron varios accidentes que se presentaron en la madrugada de este miércoles en distintas zonas de Bogotá.



-El palacio de Buckingham emitió un comunicado después de que un periodista de la cadena BBC afirmara por error en un tuit que la Reina Isabel estaba siendo "tratada" en un hospital.



-La Federación de Fútbol de Sudáfrica negó haber recibido sobornos de parte de funcionarios de la FIFA para la realización del Mundial en 2010.



-El director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, reveló que la entidad realiza más de 400 mil valoraciones médicas a personas que son capturadas por llevar drogas en su cuerpo.