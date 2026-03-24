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Blu Radio  / Nación  / Paz  / Cerca de 700.000 personas, afectadas por confinamiento desde la firma del acuerdo de paz

Cerca de 700.000 personas, afectadas por confinamiento desde la firma del acuerdo de paz

Solo entre enero de 2025 y marzo de 2026 la cifra asciende a 170.000 personas, lo que evidencia la persistencia del confinamiento en distintas regiones del país.

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