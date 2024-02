Cerca de un año de la quiebra de Viva y Ultra Air, usuarios denuncian trabas en procesos judiciales

El próximo 27 de febrero de 2024 se cumple un año desde que la aerolínea de bajo costo Viva Air cesó sus operaciones en Colombia de un día para otro. Para esa fecha Viva Air ya había vendido 729.535 tiquetes. Casi un mes después, otra aerolínea de bajo costo, esta vez Ultra Air, también anunció que no podía seguir con sus operaciones en Colombia. Esa aerolínea ya había vendido 327.551 tiquetes.

Cientos de personas han sido afectadas, una de ellas, Juanita Galindo, quien ya había comprado una tiquetera con Viva Air y días después supo que perdió todo el dinero que había invertido.

"Yo compré la tiquetera de mayor valor que ofrecían como 10 trayectos. Alcancé a redimir uno de los trayectos, pero no a usarlo. Más o menos a las dos o tres semanas de la compra salió la noticia de la quiebra de la aerolínea. Me quedé con la cuponera, como era conocida en ese momento, sin poder usarla y también con el trayecto que fue imposible usar y me tocó comprar otro trayecto con otra aerolínea", contó a Blu Radio Galindo.

Blu Radio ha venido haciéndole seguimiento a este caso y lo que se ha podido conocer en primicia es que hay varias trabas en el acceso a la justicia de más de 204 víctimas del cese de operaciones de estas aerolíneas de bajo costo.

En el momento que se conoció la bancarrota de las dos aerolíneas, 204 víctimas interpusieron una acción de grupo ante la justicia para denunciar los perjuicios individuales. Blu Radio conoció un auto del juzgado primero civil del circuito en Rionegro, Antioquia, que ordenó publicar un aviso para que las personas afectadas se vinculen o desvinculen de la acción de grupo.

Sin embargo, ese mismo auto pide expresamente pautar en ciertas emisoras de radio y en medios de comunicación, pero cumplir con esta orden implica que los afectados tengan que poner más plata para poder seguir con el proceso.

“Básicamente tenemos un auto que nos ordena que tenemos que publicar un edicto, cosa que ya realizamos, para que las personas se puedan vincular o se puedan retirar de esta acción de grupo que tenemos, pero en ese mismo auto tenemos una orden del juez en el cual nos pide que tenemos que publicar en radio a nivel nacional, durante cinco días seguidos, esta noticia de la acción de grupo para que las personas se puedan vincular o se puedan retirar de esta acción, pero nos hemos dado cuenta que este tipo de pauta radial son muy costosas. Estamos hablando de más de 15 millones de pesos para las pautas en las emisoras que nos nombra el mismo auto”, comentó a Blu Radio María Juanita Durán, abogada que lleva este caso y quien hace parte de la firma Páez Martín que lleva la acción de grupo con más de 200 víctimas.

Finalmente, las 204 personas que están buscando que tanto Viva Air y Ultra Air les responda invirtieron en pasajes, maletas extras y cuponeras una millonaria suma de dinero que asciende a más de 200 millones de pesos.

“Las personas se están viendo inmersas en tener que pagar un valor adicional para que les devuelvan los recursos de estos tiquetes que tenían. Es muy difícil ver a las víctimas, pero por qué si yo no fui el que incumplí y ahora, fuera de eso, me toca sacar más plata para poder acceder a la justicia”, concluyó Durán.