Cero y van ocho: de nuevo, prohibición de asbesto podría hundirse en el Congreso

El Congreso de la República tiene 42 días para aprobar el proyecto de ley que busca prohibir el asbesto en Colombia. Pese a los riesgos para la salud que representa esta fibra, usada en la fabricación de automóviles y materiales de construcción, el proyecto podría hundirse, por octava vez.

La exposición al asbesto puede incrementar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, entre ellos el mesotelioma, que afecta los tejidos que rodean órganos como los pulmones, y que, solo en Colombia, ya ha cobrado más de 285 vidas.

Pero las evidencias científicas y la lucha que han dado varios sectores, incluidas las víctimas, no han sido suficientes para prohibir el uso del asbesto. El lobby de las grandes empresas y la falta de voluntad política han jugado en contra del proyecto.

“El asbesto se utiliza en industrias muy fuertes en nuestro país: en la industria de la construcción, en la industria automotriz, y estas empresas se sienten amenazadas por la iniciativa. Lo doloroso es que, esas empresas, producen sin asbesto para poder exportar a más de 60 países donde está prohibido, y a nosotros nos siguen enfermando”, cuestionó la senadora Nadia Blel, autora del proyecto.

La congresista también cuestionó la falta de liderazgo del Gobierno Nacional. “El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de velar por la salud de los colombianos y no ha pasado nada. No solamente ha sido el Congreso que a lo largo de estos años no ha reglamentado ni legislado en favor de los colombianos. El Gobierno debe rodear y acompañar esta iniciativa”, afirmó Blel.



Radicamos en #ComisiónVII d @SenadoGovCo una constancia en la q requerimos urgentemente q el #GobiernoNacional y @MinSalud se pronuncien y atiendan el llamado de todos los colombianos para q se prohíba el asbesto. Tenemos 43 días para que se den los dos debates en @CamaraColombia pic.twitter.com/slazoIxsvl — Nadia Blel Scaff (@nadiablel) May 8, 2019

Pese a que la ponencia para el tercero de cuatro debates ya fue presentada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, aún no ha sido anunciada y, hasta que esto no ocurra, no podrá ser discutida.

“El llamado también es al presidente de la Comisión, para que se le dé un trámite prioritario. La Cámara tiene que darle la mano a la salud de los colombianos. Este proyecto no es para las víctimas, que ya perdieron la lucha frente a un cáncer que no tiene cura: es para los 47 millones de colombianos que estamos expuestos al asbesto”, concluyó la parlamentaria.

