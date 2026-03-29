Chats revelan que ‘Calarcá’ ordenó asesinato y reclutamiento mientras negociaba con el Gobierno

En noviembre del año pasado, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol logró reconstruir un esquema que dejaría en evidencia un presunto vínculo entre jefes de las disidencias, un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección General de Inteligencia.

Se trata del general Juan Miguel Huertas y de Wilmar Mejía. El 23 de julio de 2024, una caravana con siete jefes de las disidencias, custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección, fue detenida en un retén del Ejército en Anorí. Los capturados portaban información y material que, según la investigación, constituirían delitos en flagrancia. Sin embargo, la Fiscalía ordenó su liberación, argumentando que se trataba de gestores de paz y que “no podían ser capturados”.

En esta operación fueron incautados dispositivos que contenían información valiosa para las autoridades y que ahora hacen parte de las nuevas revelaciones del caso.

Uno de los hechos que más conmoción e indignación generó tras las denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol tiene que ver con crímenes atribuidos a alias ‘Calarcá’, en medio de las negociaciones con el Gobierno nacional, entre ellos el asesinato de un líder social.



Estos hechos llevaron a que la fiscal Luz Adriana Camargo reabriera la investigación contra alias ‘Calarcá’. Según las nuevas revelaciones, en medio de la política de “paz total”, este grupo armado habría aprovechado para fortalecerse y cometer asesinatos de líderes sociales, reclutar niños y perpetrar masacres, entre otros crímenes.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló nuevos chats que serían clave en el proceso y que darían cuenta de la planeación detrás de algunos de estos asesinatos. El caso se remonta al 6 de enero de 2024, cuando las disidencias se encontraban en cese al fuego con el Gobierno. Según los mensajes, alias ‘Calarcá’ habría ordenado asesinar a uno de sus hombres, excombatiente y firmante del acuerdo, presuntamente porque estaba hablando mal de él.

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En los chats, el presunto sicario, alias Chalá, habría enviado una fotografía del hombre amarrado, quien, según la conversación, sería Juan Gabriel Hurtado Betancour. En el intercambio se lee:



Calarcá: ¿Y todavía me nombra a mí?

Chalá: Sí.

Calarcá: Ese hp nunca lo he visto. ¿Y tiene más familia por ahí?

Chalá: Un tío, pero dice que no sabe por qué ese tipo está por acá.

Calarcá: Maten a ese tipo.

Chalá: Ok.

Calarcá: ¿No tiene mujer e hijo en la casa?

Chalá: Mujer sí, pero hijos no. Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos.

Calarcá: Jmmm, mátenlo y lo dejan por ahí, que lo recojan.

Chats alias Calarcá

En los archivos a los que tuvo acceso Noticias Caracol se puede ver al hombre con vida minutos antes de ser asesinado y, posteriormente, su cuerpo sin vida, material que el medio se abstiene de divulgar.

Tras lo ocurrido, la Asociación de Firmantes del Acuerdo de Paz emitió un comunicado en rechazo al crimen. “En Colombia se asesina a los firmantes de paz como animales y nadie responde por este genocidio. El Gobierno nacional se hace de la vista gorda”, afirmó la organización.

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En otro de los chats se ve el reporte de alias Mueco a Calarcá, donde informaba sobre el reclutamiento de una niña de solo 14 años. Mi viejo, la muchacha de nombre Yurelli jurisdicción de Uribe, Meta. Nombre de la mamá......, padre...., hermanos cinco hombres, dos mujeres. Familia en el ejército no, familia en la guerrilla no, grado de estudio octavo, enfermedades ninguna, hijos no, edad 14 años. Ingresa como guerrillera", dice la conversación.