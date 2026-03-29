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Chats revelan que ‘Calarcá’ ordenó asesinato y reclutamiento mientras negociaba con el Gobierno

En los chats, el presunto sicario, alias Chalá, habría enviado una fotografía del hombre amarrado, quien, según la conversación, sería Juan Gabriel Hurtado Betancour.

Chats revelan que ‘Calarcá’ ordenó asesinato y reclutamiento mientras negociaba con el Gobierno
Chats revelan que ‘Calarcá’ ordenó asesinato y reclutamiento mientras negociaba con el Gobierno
Por: Luna Guerrero Parra
|
Actualizado: 29 de mar, 2026

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