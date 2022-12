Chiribiquete no será un parque ecoturístico y lo vigilarían con drones

Chiribiquete, ubicado entre Guaviare y Caquetá, y aseguró que es una importante apuesta por la conservación de la Amazonía. ( Más detalles en El Espectador ).

“Es una señal muy importante para el mundo. Estas áreas deben ser anexadas al Parque Nacional y nunca serán objeto de explotación petrolera”, afirmó Miranda.

Con respecto a la seguridad del parque, debido a que durante muchos años estuvo cerrado por presión de las Farc, la ambientalista dijo que aún no tienen un parte total de “tranquilidad por parte del Ejército de Colombia”. No obstante, dijo que no resulta tan importante porque allí no tienen la posibilidad de recibir visitas dado que ese lugar no tendrá programa ecoturístico.

“No hay pleno control, pero la ampliación del parque nos lleva a trabajar por otros sectores. Este parque está en excelente estado de conservación”, agregó.

“El gran reto es controlar y vigilar extensiones de un territorio tan grande. Necesitamos más funcionarios para los parques porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande con poca gente y pocos recursos”, especificó la funcionaria.

Miranda además dijo que los parques naturales de Colombia, incluido Chiribiquete, podrían ser vigilados con drones si el BID llega a financiar ese servicio que cuesta 100 millones de pesos al año.