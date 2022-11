¿Choque de competencias entre JEP y Fiscalía por Santrich? Análisis de exfiscal

Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación y exprocurador, pasó por lo micrófonos de Mesa BLU para hablar sobre la tensa situación que vive el país con la recaptura de el exjefe de las Farc Jesús Santrich.

“En los acuerdos de paz se convino que quienes hicieran parte de este, no serían objeto de extradición, la garantía de no extradición, pero todo eso se refería a hechos ocurridos antes de la firma del acuerdo (…) La JEP no tuvo las pruebas suficientes para determinar si los hechos ocurrieron luego de lo pactado con el Gobierno”, dijo.

“La Fiscalía consideró que había elementos para iniciarle, en Colombia, un proceso por concierto para delinquir, pero eso se debe legalizar ante un juez de control de garantías que puede avalarla o no avalarla”, añadió.

¿Se cayó la extradición para siempre?

“Se cayó para este proceso, se cayó en primera instancia porque puede suceder que la sala de apelaciones acoja los salvamentos de las dos magistradas (quienes votaron en contra de la no extradición de Santrich) y revoque la decisión. Ahí se mantendría la extradición”, afirmó.

“Se podría hacer otro proceso de extradición, pero tendría otro procedimiento”, mencionó.

El video de la Fiscalía sobre Santrich

“¿De dónde salió ese video y por qué salió en este momento?, me imagino que la Fiscalía tendrá una explicación para eso, pero hacia afuera sí produce una cierta duda la apuración del video. Imágenes que no pueden ser analizadas en segunda instancia porque la Sala de Apelaciones se pronunciará sobre lo que había en ese momento”, destacó.

¿Choque de competencias entre la JEP y la Fiscalía?

“Pienso que la defensa de Santrich podría plantear esa colisión de competencias al considerar que los hechos son competencia de la JEP. Afortunadamente eso está regulado”, aseveró.

¿El presunto nuevo delito de Santrich corresponde al tribunal de la JEP?

“Si se determinara que los hechos fueron antes de los acuerdos iría a la JEP. Lo que está por definir es si fueron antes. Si no es la JEP, su tribunal sería la Corte Suprema de Justicia cuando se le reconozca el carácter de parlamentario, pero si no se le reconoce entonces lo regirán las normas ordinarias”, sostuvo.

¿Tiene el presidente la facultad para extraditar a Santrich por encima de todo los procesos?

“Ninguna posibilidad. El presidente sí es el competente en últimas. Él decide, previo concepto de las instancias judiciales, si extradita o no”, declaró.

Escuche aquí el audio completo:

