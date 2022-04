Choque entre UNP y Camilo Romero por accidente de uno de sus escoltas

En las últimas horas le llovieron críticas a Camilo Romero, a quien cuestionaron porque informó que su conductor se accidentó en una de las camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), porque no le han hecho “el mantenimiento adecuado a los frenos”.

Meses pidiendo mantenimiento adecuado de frenos de la camioneta asignada a mi esquema de seguridad.



Hoy escolta que viajaba a Cali sufrió este duro accidente porque no le funcionaron los frenos. Por fortuna él está bien.@UNPColombia debe evitar hechos que pueden ser mortales. pic.twitter.com/PmKwLuVrqk — Camilo Romero (@CamiloRomero) April 24, 2022

En redes sociales los señalan por no asumir dicho mantenimiento y, sobre todo, por poner a su conductor a que manejara la camioneta, especialmente en un sector tan difícil como La Línea, donde ocurrió el accidente.

Camilo Romero se acaba de gastar $1.299.839.936 en su campaña en la consulta presidencial, ha sido Senador y Gobernador, pero no le alcanza para pagarle una simple revisión de frenos a una camioneta que ya le pagamos nosotros.



Conchudo y además tiene el descaro de quejarse. https://t.co/8G1mPRor6q — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) April 25, 2022

Incluso, no han dudado en compararlo con Juan Manuel Corzo, cuando dijo en 2011 que el sueldo no le alcanzaba para pagar la gasolina.

Romero argumentó que en ese carro no se puede hacer nada como particular, desde manejarlos hasta hacerle mantenimientos, pues el carro tiene unos protocolos de la UNP y deben seguirse para cualquier procedimiento.

“Es un carro que no se pueda asumir como particular, uno no puede hacer nada en ese vehículo, ni siquiera manejarlo. Para tener claridad del asunto ese carro tiene unos protocolos y todo se debe hacer siguiéndolos”, respondió Romero a BLU Radio.

Además, aseguró que sí se le han hecho revisiones, pero que cuando dice que necesita un “mantenimiento adecuado” se refiere a que no le han hecho “cambio de discos sino rectificación”.

Sobre el cuestionamiento de que hubiera enviado al conductor sabiendo que no se han hecho los mantenimientos correspondientes, sostuvo que el día anterior estuvo con el esquema y con sus dos hijos en el vehículo porque “la camioneta no es que no tuviera frenos, se han hecho los mantenimientos, pero no de manera estructural”.

El director de la Unidad Nacional de Protección le respondió a través de redes y comentó que nunca han ignorado las solicitudes de mantenimiento, incluso, que la más reciente fue en febrero.

La @UNPColombia SIEMPRE ha atendido OPORTUNAMENTE sus solicitudes de mantenimiento tal como reposa en dependencia de Automotores. Última petición se atendió el 22/02/2022. Y aclaramos que al día de hoy NO hemos recibido nuevos requerimientos. Su tuit le falta a la verdad.⬇️ https://t.co/TXUmnDoJ2a — ALFONSO CAMPO MARTINEZ (@AlfonsoCampoM) April 25, 2022

