“General Zapateiro se equivocó al dejarse provocar por Petro”: general (r) Héctor F. Velasco

El excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) general (r) Héctor Fabio Velasco aseguró que el general Eduardo Zapateiro , comandante del Ejército, se equivocó por dejarse provocar por el candidato presidencial Gustavo Petro, al mismo tiempo que sostuvo que el aspirante no tiene autoridad moral para criticar.

"En eso yo creo que (Zapateiro) se equivocó . Hemos debido ser las instituciones, los oficiales en retiro , los que tuvimos que salir a poner la cara. Creo que se dejó provocar. El general Zapateiro es humano y pienso que en ningún momento intentó intervenir en política, (...) porque no estamos hechos para intervenir en política. Nos ha tocado a la reserva, hacerlo precisamente para defender la democracia, las instituciones y la libertad. Uno de esos derechos es a la honra, que ha tratado de mancillar", sostuvo el oficial en retiro.

Según el excomandante de las FAC, las acusaciones del candidato presidencial Gustavo Petro ofendieron no solo a algunos militares, sino a todo el cuerpo integra la institución castrense.

"Me parece que Petro no tiene autoridad moral para decir lo que dijo. Ofendió no solamente a algunos de los militares, esto es un cuerpo. Las Fuerzas Militares de Colombia, como cualquiera del mundo, es un cuerpo de hombres, no de ángeles. Están sujetos a cometer errores. Es cierto que aquí ha habido generales que se han desviado del camino correcto, pero él no puede generalizar eso", declaró el general (r) Velasco.

El general Velasco menospreció las críticas de Gustavo Petro y aseguró que, a diferencia del aspirante presidencial, la mayoría de los militares colombianos no han estado en prisión. Esto, en alusión a que el aspirante presidencial, quien perteneció a la guerrilla del M-19, purgó 16 meses de prisión tras ser capturado en 1985 por porte ilegal de armas, alcanzando la libertad en febrero de 1987.

"Una persona que no tiene autoridad moral, que es el candidato, no puede salir a ofender a todos los generales que lo que hemos hecho a través de centurias es defender la democracia y las instituciones (...) [Petro] es un criminal porque ha estado en la cárcel. La gran mayoría de los militares no lo hemos hecho", indicó el general (r) Velasco.", complementó.

El director de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las FFMM (Acore), coronel (r) John Marulanda, también se refirió en Mañanas BLU del episodio protagonizado por el general Eduardo Zapateiro. Marulanda se refirió al comunicado emitido por más de 40 organizaciones de la reserva de la fuerza pública en respaldo al comandante del Ejército.

"Yo creo que quien inició este rifirrafe fue el candidato acusando, sin ninguna prueba, a las Fuerzas Militares, al mando militar de estar corrompido. Eso generó inmediatamente la respuesta del comandante del Ejército. Esas 49 asociaciones que firman el comunicado estuvimos de acuerdo, lo digo como vocero circunstancial de esto, en que había que sacar ese comunicado para sentar un precedente y es que el mando militar no puede impunemente ser acusado", indicó el coronel (r) Marulanda. S