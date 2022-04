Alcalde de Frontino criticó al general Zapateiro por enredarse en polémica sin resolver atentado

Jorge Hugo Elejalde, alcalde de Frontino , Antioquia, se sumó a la polémica que se ha generado por el rifirrafe entre el candidato presidencial Gustavo Petro y el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, que comenzó precisamente por el ataque del Clan del Golfo esta semana en Frontino.

El mandatario cuestionó que ya se haya olvidado el tema del atentado y la matanza de los siete militares; y ahora solo se están enfocando en una pelea política y no en capturar a los responsables.

"Yo le hago un llamado al general de en vez de estar ahí peleando con candidatos en plenas elecciones presidenciales, el general se tiene que concentrar es en venir, defendernos, ponerse las botas", sostuvo Elejalde.

Agregó que: "Respeto las instituciones, respeto y quiero al Ejército, soy el que más he dado la cara, pero a mí no me gusta que la gente olvide sus roles, olvide sus funciones constitucionales, cada uno en lo de cada uno y déjenle la política a los políticos".

El alcalde pide al general y al ministro Diego Molano que visiten a Frontino para tratar los temas de violencia que azotan el municipio.

