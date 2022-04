¿Participó en política el general Eduardo Zapateiro con trinos contra Petro? Hablan exprocuradores

La polémica se desató luego de que el candidato presidencial Gustavo Petro trinara que mientras unos soldados son asesinados por el Clan del Golfo, “algunos de los generales están en la nómina del Clan”.

Casi que de inmediato, le respondió, también por Twitter, el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro.

“A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”, indicó

Exprocuradores tienen opiniones encontradas sobre si con este trino el general incurrió o no en política.

Sobre el tema, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar aseguró que no hay mérito para que la Procuraduría abra una investigación disciplinaria contra el general Zapateiro. Dijo que la afirmación que hizo el comandante es referente a una conducta personal del candidato Petro y no referente a un debate político.

“Yo considero que debe distinguirse perfectamente lo que es un debate político, pero en este caso es una afirmación, que no voy si es cierta o no es cierta, con relación a una conducta personal y no política de una determinada persona. En consecuencia, no veo la razón para confundir y calificar eso como participación en política (…) es una línea un poco débil la diferencia que estoy haciendo. Pero yo considero, y así lo dejé tal vez en alguna resolución en la Procuraduría, que para hablar de participación en política es estar apoyando directamente la ideología de un candidato, buscándole votos a un candidato, respaldándolo en posiciones jurídicas, es el debate dentro de un contenido político, pero cuando yo hago una afirmación cualesquiera que sea referida a una conducta persona, no política, no puede la Procuraduría iniciar ningún proceso disciplinario”, dijo el exprocurador.

Para el exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, al general Zapateiro “se le fue la lengua” y sí violó una norma constitucional.

“Me imagino que la Procuraduría va a pronunciarse en algún momento sobre cuál puede ser la consecuencia de eso. Pero lo que yo considero es que no es conveniente que los funcionarios se dejen involucrar en las controversias de carácter partidista y mucho más, en el caso de la fuerza pública porque hay una norma que viene prácticamente desde 1886, que dice, claramente, que la fuerza armada no es deliberante, entonces yo pensaría que se le fue la lengua al señor comandante del Ejército al dejarse provocar para entrar en controversias de carácter político, lo ideal es que la fuerza pública se mantenga totalmente al margen de la controversia política, como lo dice la constitución, más allá de lo que sus miembros, en su fuero interno, puedan pensar sobre los candidatos (…) El estatuto disciplinario está prohibido la intervención en política”, explicó Gómez Méndez.

BLU Radio también consultó al exfiscal, exprocurador general encargado y viceprocurador Eduardo Montealegre, quien afirmó que el general Zapateiro debe ser suspendido de su cargo.

“Los pronunciamientos públicos del general Zapateiro sobre Gustavo Petro constituyen una abierta participación en política. La fuerza pública no es deliberante y la Constitución les prohíbe expresamente intervenir en los debates de los partidos políticos. Debe ser suspendido inmediatamente de su cargo. Es una afrenta a la democracia del presidente de la República, el fiscal general de la nación y el comandante del Ejército, tomen partido por un candidato presidencial, por Federico Gutiérrez, cuestionado por los vínculos de su Alcaldía en Medellín con la oficina de Envigado”, aseveró Montealegre.

