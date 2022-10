Científicos detectan virus del zika en orina y saliva

"Ha sido comprobada la posibilidad de que haya virus activo con capacidad de infección en orina y saliva", dijo Paulo Gadelha, titular de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), en conferencia de prensa.

Publicidad

Pero agregó que eso "no significa que haya sido comprobada la capacidad de infección y transmisión a través de la saliva". "Se precisan una serie de estudios para aclarar esta cuestión, precisó.

El zika, transmitido por mosquitos, provoca síntomas leves o insignificantes en la mayoría de las personas, pero se sospecha fuertemente que las mujeres embarazadas que lo contraen tienen grandes posibilidades de tener bebés con microcefalia.

Publicidad

Los científicos estudian asimismo el vínculo entre el zika y un aumento de síndromes neurológicos en niños o adultos de ambos sexos como el Guillain Barré, que puede llevar a la parálisis.

Publicidad

Una explosión de casos de microcefalia en Brasil y otros países de Latinoamérica llevó a muchos países a advertir a sus ciudadanas embarazadas contra viajes a la región, y despierta el temor de que los viajes a los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en agosto en Rio, se vean perturbados.

Se desconocen aún muchos aspectos del virus, y no está claro si puede ser o no transmitido de persona a persona. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud aconsejó el jueves a los países que no acepten donaciones de sangre de personas que han estado en países con zika.