¿Qué final tendrá el caso de carrotanques?: Mañanas Blu, 6 de mayo

Estos fueron los temas tratados y debatidos este lunes, 6 de mayo, Mañanas Blu con Néstor Morales:

Sobre le tema en torno a la UNGRD, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, advirtió con emprender acciones jurídicas “fuertes” contra quienes lo acusan sin pruebas. Incluso, dijo que esto podría llevar a un fraude procesal por parte de Olmedo y Pinilla.

“Él que me haga esa acusación va a tener que demostrar que eso es cierto, porque no lo han dicho ante los jueces, ante la Fiscalía. Ojo, están jugando con mi nombre ante la prensa; saben y lo tienen claro, que eso significaría una reacción jurídica muy fuerte mía, que se me defender y los puede llevar ante un fraude procesal, que les podría hacer perder los beneficios que obtengan si intentar alguna negociación con base en mentiras”, señaló el ministro.

En este mismo orden de ideas, la senadora Angelica Lozano dio su opinión sobre el escándalo de la UNGRD y su relación con el partido Alianza Verde. También insistió en la necesidad de declararse partido de independencia.

“Lamentable, muy doloroso. El verde de la Casa de Nariño y el verde petrista, unos están por convicción, pero otros por puestos. Y aquí ya se está viendo para qué era que querían los puestos. Nosotros llevamos una larga confrontación en estas dos tendencias del partido. (…) Aquí lo más importante es que haya justicia con prontitud, que se esclarezca y que paguen con condena y que devuelvan la plata quienes hayan participado en cualquier esquema de corrupción”, indicó Angelica Lozano.

Por otro lado, ante las afectaciones del cambio climático, se tocó el tema sobre La Mojana, Bolívar. Donde el gobernador Yamil Arana, se refirió a la situación y señaló que “sobrepasa el dique que se estaba construyendo” empezándose a inundar la zona de La Mojana.

“El dique, en una zona, quedó al nivel que decían los diseños, la ejecución del proyecto, pero otra zona estaba en construcción y en esa aún no estaba reforzado, donde no se habían completado los trabajos. Luego de que se construyó, Hidroituango ha causado unos efectos más agresivos en el bajo Cauca y bueno, en consecuencia, de esto sobrepasa el dique que se estaba construyendo y empieza a inundar desde ya la zona de La Mojana. Una vez más estamos muy tristes, preocupados; ya esto se convirtió en una pesadilla para todos los habitantes en esa zona”, precisó el gobernador de Bolívar.

Finalmente, el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció su intención de cerrar frontera por el Darién.

“El sueño de todos esos cientos de miles de personas no es llegar a Panamá, es llegar a los Estados Unidos. (…) He tenido conversaciones con autoridades de este país de que yo aspiro también a que ellos formen parte de esta trilogía de solución al problema. Para Panamá es inmanejable. Esta situación nos cuesta una fortuna, nos pone en peligro nuestra zona fronteriza y he dicho con toda determinación que haré todo lo que tenga que hacer para cerrar esa frontera”, expresó Mulino.

