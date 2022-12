CIJ definirá antes de abril de 2016 si asume demanda de Nicaragua a Colombia

El exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, explicó en entrevista con BLU Radio que antes de abril de 2016, la CIJ definirá si asume nueva la demanda de Nicaragua contra Colombia en el conflicto por límites marítimos.



“Terminadas las audiencias, la Corte debería estar decidiendo en un término no superior a 6 meses sobre el tema de competencia. Si la Corte considera que no tiene competencia, ahí terminan los procesos y no hay más procesos en curso”, dijo. (Lea también: CIJ fija fecha de audiencias en nueva demanda de Nicaragua contra Colombia ).



Agregó que si el tribunal determina que sí tiene competencia comienza el análisis del fondo mismo, es decir, inicia a definir si Colombia incumplió o si Nicaragua tiene derecho a una plataforma continental extendida.



“Si eso se da, ese proceso se puede tomar unos dos años más”, precisó al explicar qué es lo que viene tras la fijación de audiencias por parte de la CIJ. (Lea también: Nicaragua tiene un mes para presentar nuevos argumentos en disputa con Colombia ).



“Nicaragua presentó dos demandas contra Colombia: una primera en la que solicita que la corte declare que tiene derecho a una plataforma continental extendida y, una segunda, en la que solicitó que se declarara que Colombia es responsable en el incumplimiento del fallo de noviembre de 2012”, explicó.



En ese sentido, manifestó que esas audiencias son para definir, no “el fondo del asunto, sino de las excepciones preliminares que presentó Colombia en las que cuestiona la competencia de la Corte en este tema”. (Lea también: Gobierno prepara nueva estrategia jurídica contra Nicaragua ).



“En esta demanda no se está definiendo el fondo. No se está definiendo si Colombia y Nicaragua tienen derecho a esa plataforma continental. Colombia presentó excepciones y cuando estas se presentan es normal que la Corte cite audiencias. Ese es el trámite que se va a dar ahora”, prosiguió.



Las fechas de las audiencias



La corte, con sede en La Haya, informó en un comunicado que celebrará del 5 al 9 de octubre las audiencias públicas relativas a este dossier, que se centrarán exclusivamente en las excepciones preliminares presentadas por Colombia. (Lea también: Nicaragua anuncia reforzamiento de sus Fuerzas Armadas para defender soberanía ).



Por otra parte, la CIJ anunció que del 28 de septiembre al 2 de octubre tendrán lugar las audiencias sobre otro asunto relativo a las supuestas violaciones por parte de Colombia de los derechos soberanos y espacios marítimos en el Caribe de Nicaragua.