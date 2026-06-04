Cinco disidentes se sometieron y seis menores fueron recuperados en operativo militar en Mapiripán

En medio de operaciones militares en el departamento del Meta, tropas del Ejército lograron el sometimiento a la justicia de cinco integrantes de las disidencias de las Farc y la recuperación de seis menores de edad que hacían parte de estructuras armadas ilegales que operan en esta región del país.

El procedimiento se llevó a cabo en Puerto Alvira, zona rural del municipio de Mapiripán, durante el desarrollo de operaciones militares y labores de inteligencia adelantadas por unidades del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 21 y personal especializado de inteligencia militar.

Los cinco hombres que decidieron someterse a la justicia pertenecían a estructuras vinculadas al Bloque Amazonas “Manuel Marulanda Vélez”, asociado a la facción de alias ‘Iván Mordisco’, y al Bloque Jorge Suárez Briceño, identificado con la facción de alias ‘Calarcá’.

Según el reporte entregado por las autoridades, tres de los sometidos integraban las estructuras Martín Villa y E-44 del Bloque Amazonas, mientras que otros dos pertenecían a la estructura Isaías Carvajal del Bloque Jorge Suárez Briceño.



En la misma operación, las tropas lograron recuperar a seis menores de edad que eran utilizados por estos grupos armados ilegales. Cuatro de los menores habrían estado en poder del Bloque Amazonas y otros dos en la estructura Isaías Carvajal, perteneciente a la facción rival.

Las autoridades señalaron que, tras la recuperación de los niños y adolescentes, se activaron de inmediato las rutas de restablecimiento de derechos y los protocolos de atención para garantizar su protección integral y verificar sus condiciones de salud física y psicológica.