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General Erick Rodríguez sería retirado de FFMM tras advertir control y carnetización de disidencias

El oficial, actual subjefe de Operaciones Conjuntas, habría sido apartado por orden de Presidencia y del Ministerio de Defensa luego de denunciar supuestas intimidaciones de las disidencias de las Farc contra comunidades rurales en varias regiones del país.

General Erick Rodríguez
General Erick Rodríguez.
Foto: Ejército Nacional
Por: Felipe García
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

El general Erick Rodríguez, actual subjefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, sería retirado de la institución por decisión de la Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa, según revelaron altas fuentes a Blu Radio.

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La salida del oficial se produciría en medio de la controversia generada por unas declaraciones entregadas semanas atrás en el departamento del Meta sobre la situación de orden público y la influencia de las disidencias de las Farc en zonas rurales del país de cara a las elecciones.

El motivo que habría desencadenado la decisión de su retiro de las FFMM estaría relacionado con las afirmaciones hechas por el alto oficial el pasado 17 de mayo, cuando advirtió que estructuras armadas bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ estarían ejerciendo presión e intimidación sobre comunidades campesinas en regiones estratégicas, en medio de la disputa territorial que sostienen ambos grupos criminales y de cara a las elecciones.

Durante su intervención, el general Rodríguez aseguró que las acciones de estas disidencias no solo estarían enfocadas en el control de corredores y economías ilícitas, sino también en el dominio sobre la población civil.

Según explicó, las autoridades tenían evidencia de actividades de “carnetización” de habitantes en áreas rurales, un mecanismo que, presuntamente, sería utilizado por los grupos armados para identificar, vigilar y controlar a las comunidades bajo su influencia.

“Por parte de los grupos armados al sur del departamento, principalmente Guaviare, que son las FARC de Calarcá y de Mordisco. En el contexto de esta disputa por el territorio, no es solo el territorio, es la población, y se tiene evidencia de información de actividad de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”, afirmó el oficial en ese momento.

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