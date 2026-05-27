Comandante de FFMM condena atentado en La Guajira: desplegaron operativo para capturar responsables

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, reaccionó con contundencia al atentado terrorista registrado en inmediaciones del Batallón Cartagena, en Riohacha, La Guajira, un ataque atribuido al ELN que dejó 12 soldados afectados y puso en riesgo a la población civil de la zona.

A través de X, el alto oficial condenó “de manera categórica” la acción criminal y calificó el hecho como un “cobarde atentado terrorista”, responsabilizando directamente a integrantes del ELN.

Ataque con explosivos contra batallón militar en Riohacha deja soldados heridos Foto suministrada

En su pronunciamiento, el general López señaló que el ataque no solo impactó a los militares que se encontraban en el sector, sino que además generó una grave amenaza para los habitantes cercanos al Batallón Cartagena, en una zona donde las autoridades mantienen presencia permanente por las condiciones de seguridad.

Condeno de manera categórica el cobarde atentado terrorista registrado en inmediaciones del Batallón Cartagena, en Riohacha, La Guajira, una acción criminal del ELN, que deja varios de nuestros soldados afectados, además de poner en riesgo a la población civil de la zona.



Las… https://t.co/Q1bYxuFEnO — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) May 27, 2026

“El ELN deja varios de nuestros soldados afectados, además de poner en riesgo a la población civil de la zona”, indico el general López, quien reiteró el compromiso de las Fuerzas Militares de combatir a las estructuras criminales que continúan ejecutando acciones violentas en distintas regiones del país.



Tras el atentado, las Fuerzas Militares activaron operaciones coordinadas con la Policía Nacional y autoridades locales para fortalecer la seguridad en Riohacha y avanzar en la identificación y captura de los responsables. Las tropas continúan desplegadas en el área para evitar nuevas alteraciones del orden público y preservar la estabilidad del territorio.