Ciudadanos pagarían el 10% de arriendo gracias a subsidio: estos son los requisitos para aplicar

Un nuevo subsidio del Gobierno promete ser la salvación de millones de personas y aliviar uno de los gastos más dolorosos de miles de hogares: el arriendo. La medida empezaría a operar este mismo año y permitirá que las familias solo deban destinar el 10 % del canon mensual, mientras el Estado se hace cargo del otro 90 % del valor del arriendo.

El anuncio busca atender a una población que históricamente ha enfrentado serias barreras económicas y sociales. En este caso, el enfoque se encuentra dispuesto en víctimas del desplazamiento forzado, quienes ahora podrán encontrar en el Gobierno una ayuda en la solución de vivienda.



Subsidio de arriendo Colombia: ciudadanos solo pagarán el 10 %

El programa se encuentra dentro del documento CONPES 4180, una hoja de ruta del Gobierno de Gustavo Petro que busca invertir 10,1 billones de pesos entre 2026 y 2035. La iniciativa beneficiaría a más de nueve millones de colombianos, es decir, cerca del 17 % de la población del país.

Este subsidio aparece como una solución inmediata para millones de personas. La idea es cubrir hasta el 90 % del valor del alquiler en un periodo de hasta dos años, permitiendo que las familias destinen esos ingresos a necesidades básicas mientras se estabilizan de manera financiera.

Desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) explicaron que la política no es una asistencia a largo plazo, sino una herramienta temporal para que los beneficiarios recuperen su autonomía económica y puedan adquirir una mejor condición de vida.



Apartamento en arriendo / referencia

Requisitos para acceder al subsidio de arriendo en Colombia

Para poder recibir este apoyo, los interesados deberán cumplir con condiciones específicas definidas por el Gobierno, enfocadas en garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan:



Ser víctima de desplazamiento forzado reconocida oficialmente

Cumplir con criterios socioeconómicos establecidos por las entidades responsables

No contar con una solución de vivienda definitiva

Estar dentro de los programas priorizados por el Estado

Estas condiciones hacen parte de un filtro que busca evitar duplicidades en ayudas y asegurar que el subsidio tenga un impacto real en la población objetivo.



Cómo funcionará el subsidio de arriendo

El esquema será implementado con la participación de varias entidades, entre ellas el Ministerio de Vivienda, el DNP, Prosperidad Social y la Unidad para las Víctimas. En total serán 24 instituciones las encargadas de ejecutar las acciones del programa durante los próximos 10 años.

Cabe señalar que el subsidio no está diseñado para financiar compra de viviendas, sino para brindar un lugar donde vivir. Por ello, el apoyo será temporal y funcionará como un puente mientras las familias acceden a soluciones habitacionales estables.