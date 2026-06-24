Cocaína supera al petróleo en exportación: EAFIT enciende alarma tras polémica de la ‘Paz Total’

Tras la polémica generada por los audios revelados por Noticias Caracol, en los que se mencionan supuestos acuerdos del Gobierno de Gustavo Petro con el Clan del Golfo dentro de la llamada "Paz Total", un dato sobre la producción de cocaína volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la política de drogas en Colombia.

La economía ilegal de la cocaína alcanzó cifras que la ubican por encima de sectores tradicionales de exportación en el país. Así lo explicó Santiago Tobón, profesor y director del Centro de Valor Público de la Universidad EAFIT, quien presentó un estudio realizado junto a Daniel Mejía sobre los ingresos generados por el tráfico internacional de esta droga.

Según el análisis, basado en información judicial de Colombia, Estados Unidos y Europa, durante 2024 los ingresos por exportaciones de cocaína llegaron aproximadamente a 16.500 millones de dólares, una cifra que representa el 4,4 % del Producto Interno Bruto del país y que supera los ingresos obtenidos por las exportaciones de petróleo.

Producción de cocaína creció y alcanzó niveles históricos

Tobón explicó que el aumento no estaría relacionado principalmente con un incremento en los precios, sino con el crecimiento de la producción. “Colombia llegó al récord en 2024 de producir 3.000 toneladas métricas de cocaína pura”, afirmó el académico.

El profesor señaló que la producción actual supera ampliamente los registros de décadas anteriores y comparó las cifras con la época de Pablo Escobar. “Esto es más de cinco veces lo que se producía en el mejor año de Pablo Escobar”, aseguró.

El material fue trasladado hasta Buenaventura. Foto: Suministrada

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De acuerdo con el estudio, mientras en 2014 la cocaína representaba cerca del 0,8 % del PIB colombiano, una década después esta proporción aumentó hasta el 4,4 %. Para Tobón, el principal problema está en que el crecimiento del negocio ilegal ha sido más rápido que la capacidad del Estado para contenerlo.

“El Gobierno no está siendo capaz de contener el crecimiento tan acelerado de la producción de cocaína”, afirmó el investigador al analizar las cifras de incautaciones frente al aumento de la producción.

Colombia enfrenta un reto por el aumento del consumo mundial

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Durante la entrevista, Tobón también explicó que combatir únicamente los cultivos ilícitos no resolvería el problema, debido al crecimiento de la demanda internacional. Según sus datos, actualmente hay cerca de 23 millones de consumidores de cocaína en el mundo, con una fuerte presencia en Estados Unidos y Europa.

El académico indicó que las organizaciones criminales han fortalecido sus métodos de producción y lavado de dinero, utilizando mecanismos como el contrabando, el oro ilegal y sectores económicos donde resulta más complejo rastrear los recursos.

Además, alertó sobre un nuevo desafío relacionado con la mezcla de cocaína con fentanilo en Estados Unidos, una situación que ha aumentado las muertes por sobredosis.

Para Tobón, Colombia necesita replantear la estrategia contra las drogas y trabajar de manera coordinada con otros países. “Tenemos que pensar más creativamente junto con Estados Unidos y Europa cómo abordar el problema de este negocio”, concluyó.