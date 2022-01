"Cogí la bolsa y salí a correr": exFarc dueño de Casa Alternativa revela detalles de amenaza bomba

Manuel Bolívar, dueño del restaurante Casa Alternativa y exintegrante de las Farc, habló en Meridiano BLU sobre el hallazgo de un artefacto explosivo en el establecimiento, exactamente en el baño del segundo piso, zona en la que se desarrolló una reunión del Pacto Histórico. Además, describió la manera cómo se percató de la presencia del elemento y cómo lo sacó.

"Veo una botella de gaseosa de dos litros con explosivo dentro, la cojo, la saco y la retiro. No quería que me destruyeran la casa. Arriesgándome, cogí la bolsa y salí corriendo. Me di cuenta que tenía un dispositivo celular para hacerla explotar con una llamada y llamo a la Policía", explicó Manuel.

"Estaba detrás del inodoro"

De acuerdo con Manuel Bolívar, la bomba fue colocada luego de una visita de la Policía al lugar, incluso, con perros antiexplosivos.

"Hasta las 3:00 de la tarde de este jueves la Policía revisó el lugar con perros antiexplosivos. Esa bomba la colocaron luego de que se fue la Policía. Cerré el restaurante a las 10:00 de la noche. No volvimos a abrir hasta las 7:00 de la mañana, la bomba la colocaron desde las 3:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche", dijo.

Sobre el significado del hecho

"Fui guerrillero durante 15 años, sé lo que significan esos actos criminales. Estamos comprometidos con la paz", finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí:

