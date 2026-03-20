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Blu Radio  / Nación  / Coletazo se sentiría en un mes en el costo de producir comida: SAC por bloqueo en Estrecho de Ormuz

Coletazo se sentiría en un mes en el costo de producir comida: SAC por bloqueo en Estrecho de Ormuz

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), advirtió que el impacto en los costos de producción es directo y contundente.

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