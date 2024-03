Convertir las heces humanas en fertilizantes y no desperdiciar agua: Más Compost explica cómo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) alertó a la ciudadanía porel alto consumo de agua que se viene presentando en la ciudad. De acuerdo con la empresa, durante el 2024 se ha registrado una necesidad de distribución de 86 millones de litros de agua diarios adicionales en comparación con el mismo período del año anterior.

Debido a este alto consumo y el fenómeno de El Niño, la empresa habló de un incremento en las tarifas del servicio de agua en varias zonas de la ciudad y, precisamente, buscando ahorrar agua hay una iniciativa de un emprendimiento colombiano conocido como Más Compost Menos Basura, que plantea aprovechar las heces humanas para evitar el desperdicio de agua en las descargas del baño y donde se pierden alrededor de dos litros.

Al respectó habló Jessica Rivas, CEO de Más Compost, la compañía dedicada a la gestión integral de los residuos orgánicos en Bogotá. Según contó en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, todavía no ofrecerán el servicio, pero describió algunos pilotos exitosos en algunas ciudades de México y Chile, donde ya usan un recipiente que “tiene exactamente el mismo bizcocho” de un baño normal, la persona se sienta y “en vez de colocar agua, coloca aserrín y unos microorganismos aceleradores”.

“Este proceso se lleva a cabo como una lasaña. Entonces, uno utiliza el baño, coloca ese aserrín, microorganismos y lo sigue utilizando hasta que de una vez se llena y luego de esto se genera un proceso de recolección para su transformación a gran escala”, explicó.

Esto, según dijo, será una pronta realidad por el desperdicio de agua diario. Rivas señaló que las plantas de tratamiento consumen “una cantidad muy importante de recursos” y al final no “termina del todo las bacterias que se generan en esto” y acaban “sí o sí en el agua que en un momento vuelve a los humanos en forma de alimento”.

“Hay muchos experimentos y muchos estudios alrededor del mundo donde colocan a las heces humanas como el próximo fertilizante a usar dentro de todos los procesos de agricultura, cuidado y reforestación y, no es tan lejos y no es tan loco porque en realidad lo que hicimos fue desvirtuar ese proceso que la humanidad ya llevaba con el planeta. O sea, nuestros antepasados lo hacían, abonaban en el suelo con las heces, no solamente de los humanos, sino de los animales y decidimos que era mejor idea colocar un sanitario, ponerle agua potable y que literal se desapareciera como pensamos con la basura cuando bajamos la cisterna, pero no se desaparece. Pasa por algunas plantas de tratamiento, pero al final termina siendo un componente de contaminación uno y un gasto público gigante”, indicó.