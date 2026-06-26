Colombia activa puente aéreo con la FAC para repatriar connacionales tras emergencia en Venezuela

En medio de la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela, las Fuerzas Militares, en cabeza de la Fuerza Aeroespacial, pusieron en marcha un puente aéreo para facilitar el regreso de ciudadanos colombianos que requieren retornar al país desde territorio venezolano.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Silva, aseguró que las aeronaves desplegadas para llevar ayuda humanitaria también están siendo utilizadas para la repatriación de connacionales, en coordinación con la Cancillería y la Embajada de Colombia en Venezuela.

“Igualmente, estamos utilizando esas aeronaves para repatriar, en coordinación con la Embajada de Colombia en Venezuela, los colombianos que necesiten regresar”, explicó el oficial.

Van 12 toneladas de ayuda desde Colombia a Venezuela. Foto: FAC

El primer grupo de personas que será trasladado al país está integrado por cerca de 23 deportistas colombianos que se encontraban en Venezuela al momento de la emergencia y que solicitaron apoyo para retornar. Sin embargo, las autoridades señalaron que la operación continuará de manera progresiva para atender a otros ciudadanos que requieran regresar.



“Inicialmente se va a hacer con aproximadamente 23 deportistas nuestros que estaban allá y se van sumando poco a poco las personas que, en coordinación con la Cancillería, necesitan regresar al país en los aviones”, indicó el general Silva.

Las aeronaves empleadas en esta misión son dos Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que en la madrugada de este viernes despegaron desde CATAM hacia el aeropuerto Simón Bolívar, en Caracas, transportando además 13 toneladas de ayuda humanitaria y más de 50 especialistas en atención de emergencias y rescate.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial destacó que el apoyo de Colombia no se limitará a estos primeros vuelos y afirmó que la institución mantendrá disponibles sus capacidades para continuar respaldando tanto las labores humanitarias como el retorno de los connacionales. “Estos no serán los únicos aviones. Tenemos a disposición toda la capacidad de carga y de transporte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para seguir ayudando en estas tareas”, concluyó.