Colombia acusó a Nicaragua ante la CIJ de hacerse la "víctima" en diferendo

Colombia acusó este lunes a Nicaragua de "hacerse pasar como víctima" en sus diferendos marítimos, y consideró que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no es competente para fallar en dos demandas de Managua sobre fronteras en el Caribe.



"Es chocante ver cómo Nicaragua quiere hacerse pasar como víctima" dijo ante la CIJ de La Haya Carlos Gustavo Arrieta Padilla, ex-Procurador General de Colombia.



El país centroamericano "fabrica un diferendo cuando no hay ninguno" y tiene tendencia a "acudir demasiado" a la CIJ, añadió Arrieta, que se expresaba en inglés.



La audiencia, iniciada el lunes por la mañana con la presencia de delegaciones de los dos países ante este tribunal --principal órgano judicial de la ONU--, está centrada en las objeciones de Colombia a la competencia de la CIJ.



"No vamos a entrar en asuntos de fondo" dijo Arrieta. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, asistió a la audiencia.



Colombia y Nicaragua mantienen una tensa relación debido a conflictos limítrofes desde hace casi un siglo. En 2012, tras un juicio de 11 años, la CIJ confirmó la soberanía de Bogotá sobre un grupo de islas del archipiélago de San Andrés y cayos adyacentes, pero otorgó a Nicaragua una amplia zona en el mar Caribe, antes bajo dominio colombiano.



Ese fallo causó "decepción" en Colombia, admitió este lunes Arrieta, y "consternación" entre los habitantes y pescadores del archipiélago, "muy presentes en ese mar", a diferencia según él de Nicaragua. Además, el representante colombiano, pese a indicar que se eludirían asuntos de fondo, acusó a Nicaragua de "tolerar prácticas de pesca predatorias en torno al archipiélago".



Tras ese fallo, Colombia denunció con "efecto inmediato" el llamado Pacto de Bogotá, mediante el cual aceptaba la jurisdicción de la CIJ y consideró el dictamen inaplicable. Bogotá considera que las vías para delimitar fronteras son los tratados limítrofes.



Sin embargo, Nicaragua presentó ante la CIJ dos recursos contra Colombia en 2013, en uno reprochándole a Bogotá de "incumplir" el fallo de la Corte de 2012 y de violaciones de su espacio marítimo, y en el otro para definir la delimitación de su plataforma continental en el Caribe.



Las consideraciones jurídicas sobre la supuesta no competencia de la CIJ para pronunciarse sobre estos litigios ocupaban el lunes por la mañana los alegatos de los representantes de Colombia. El martes le tocará defender su posición a la parte nicaragüense. AFP