Colombia autorizó a Starlink reacomodar estaciones para llevar Internet a Venezuela

Colombia le otorgó una autorización provisional a la compañía de internet satelital Starlink para que reacomodara sus estaciones en el país y poder así llevar su señal a las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela.

Los terremotos han dejado hasta el momento 3.811 personas fallecidas y miles de damnificados.

Con los terremotos, buena parte de la infraestructura de comunicaciones en Venezuela quedó fuera de servicio, especialmente en el estado de La Guaira. Aunque los satélites de Starlink cubren a Venezuela, la empresa no tiene estaciones en tierra en ese país que le permitan dirigir el tráfico. Por eso, la compañía solicitó al gobierno colombiano un permiso para cambiar los parámetros de operación de sus estaciones en Colombia y poder captar los satélites que están sobre Venezuela.

Aprobación de forma provisional

La solicitud de Starlink llegó el pasado 28 de junio y al día siguiente fue aprobada de forma provisional por Colombia.

"Se procedió de manera rápida para que los grupos de rescate tuvieran comunicación. Se trata de priorizar la protección a la vida humana", explicó a Blu Radio el presidente de la Agencia Nacional del Espectro, Sergio Sotomayor.

El permiso definitivo está en evaluación y requiere un análisis técnico, pero hay buenas perspectivas ya que de momento no se ha registrado ninguna interferencia sobre otras redes.