Colombia debe preguntar a EE.UU. qué ha hecho para desestimular consumo: Iglesia

Frente a la amenaza de la administración de Donald Trump de desertificar a Colombia por el incremento de los cultivos ilícitos, el obispo castrense, monseñor Fabio Suescún, cuestionó las declaraciones y aseguró que el país debe preguntar a Estados Unidos qué ha hecho para desestimular el consumo de drogas.



“Pienso que se debería en esta relación de Estado pedirle a Estados Unidos que diga qué tanto ha hecho para desestimular ese consumo de drogas tan funesto para la juventud”, dijo Suescún.



Lea también: Trump contempla señalar a Colombia como país que no coopera en lucha antidrogas



El prelado insistió que en el mundo no basta solamente luchar contra el narcotráfico, sino que no haya más consumidores.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad