Colombia, el cuarto país del mundo donde más asesinan niños: Save The Children

Un informe de la ONG Save The Children dice que Colombia es el cuarto país del mundo donde más asesinan niños.



Diariamente son asesinados 200 niños y niñas en el mundo y, de estos, mueren 2 en Colombia.



De los 172 países, Colombia ocupa el puesto 118 entre los que menos respetan los derechos de la niñez, por debajo de países como Ruanda, India, Palestina y Ghana. Por encima de Colombia aparecen Venezuela, Honduras y El Salvador.



La directora para América Latina y el Caribe de la organización no gubernamental Save the Children, la estadounidense Victoria Ward, dijo en entrevista que, con datos "de fuentes oficiales", se midieron "ocho parámetros" para ubicar a 172 países en su Informe sobre la niñez en el mundo 2017, titulado "En deuda con la niñez".



Las puntuaciones del Índice de peligros para la niñez reflejan el nivel medio de desempeño en un conjunto de indicadores relacionados con la salud, la educación, el trabajo, el matrimonio, los partos y la violencia infantiles, explicó.



La ONG encontró que solo en 37 países, de los 172 que midió, se estableció que "pocos niños y niñas están perdiendo su niñez", y este grupo está encabezado por Noruega, mientras España está de 14 y el puesto 36 es de EE.UU. y el 37 de Rusia.



Panamá, en el lugar 99, está en el segundo grupo -del 38 (Kuwait) al 111 (Ghana)-, definido como donde "algunos niños y niñas se están perdiendo su niñez".



Allí también están Bahamas (54), Barbados (59), Cuba (61), Costa Rica (66), Argentina (67), Trinidad y Tobago (71), Jamaica (73), Uruguay (74), Surinam (81), Brasil (89), México (90), Ecuador (95), Belice (98), Paraguay (102), Perú (103) y Nicaragua (109).



El tercer grupo: "Muchos niños y niñas se están perdiendo su niñez" va del 112 (Birmania) al 153 (Guinea Ecuatorial) e incluye a los latinoamericanos Bolivia (114), Colombia (118), República Dominicana (120), Haití (121), Venezuela (125), El Salvador (126), Honduras (142) y Guatemala (147).



Globalmente, la ONG calcula que 263 millones de niños y niñas no asisten a la escuela; 168 millones trabajan, la mitad en empleos "peligrosos"; 156 millones menores de cinco años sufren retraso del crecimiento y 40 millones de niñas entre 15 y 19 años viven en pareja o casados.



Además, 8 millones de 0 a 19 años mueren al año, de los cuales el 75 % tienen menos de 5 años, y más de 75.000 menores de 20 años fueron asesinados en 2015.





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Por tercera vez fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra el ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons, por su inasistencia a los estrados judiciales.



-La Policía intenta desactivar los explosivos que fueron instalados por el ELN en un puente de Tumaco, que conduce a una zona de cultivos ilícitos, para torpedear las labores de erradicación.



-El personero de La Montañita en Caquetá denuncia que sólo hasta finales del mes de junio se podría hacer entrega de la zona veredal de agua bonita a las Farc, por lo tanto, los plazos y anuncios del Gobierno se siguen incumpliendo.



-El presidente del Banco de la República dijo que las tasas de interés seguirán bajando, siempre y cuando la inflación permanezca por debajo del 3 por ciento.



-A pesar de que lo había prometido en campaña, finalmente el presidente Donald Trump decidió no trasladar a Jerusalén la embajada de Estados Unidos en Israel.



-Exactamente a un mes de comenzar el tour de Francia, el británico Christopher Froome comenzó la guerra verbal con sus rivales.



-Se puso en marcha el primer sistema de pronóstico de calidad del aire en el país. A partir de este jueves habrá diagnóstico de contaminación en todas las localidades de Bogotá.



-En Bogotá, las mujeres son las que más se están accidentando en las motocicletas.