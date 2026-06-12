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Colombia en tensión climática: El Niño llegaría a su fase más crítica a finales de año

Según el Ideam, “seguramente este Niño va a ser el más fuerte desde el que se tenga registro. Desde 1950 que se tiene registro del fenómeno del niño, este puede ser el más fuerte”.

fenómeno de el niño (1).jpg
fenómeno de El Niño.
Foto: imagen de archivo, Universidad del Rosario.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

Las autoridades meteorológicas han confirmado oficialmente el inicio del fenómeno de El Niño, un evento climático que amenaza con romper récords históricos de temperatura y sequía. Gisliane Echeverry, directora del Ideam, y Gabriel Lojero, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NOAA), advirtieron en Mañanas Blu, que este ciclo no será uno común, sino que existe una alta probabilidad de que se convierta en uno de los más intensos de los que se tenga registro.

Un fenómeno de escala histórica

La confirmación llega tras observar que la atmósfera y el océano Pacífico ya se encuentran "acoplados", lo que indica que el fenómeno ya no es solo una probabilidad, sino una realidad en desarrollo.

Según la directora Echeverry, “seguramente este Niño va a ser el más fuerte desde el que se tenga registro. Desde 1950 que se tiene registro del fenómeno del niño, este puede ser el más fuerte”.

Por su parte, Gabriel Lojero señaló que los modelos climáticos actuales muestran una “probabilidad de más del 60% de que para el fin de año tengamos un fenómeno del Niño muy fuerte que ya esté desarrollado”, pudiendo igualar o incluso exceder la potencia de los episodios críticos vividos en 1982, 1997 y 2015.

Impactos en Colombia: sequía, incendios y heladas

A pesar de la declaratoria, el IDEAM aclaró que los efectos no serán inmediatos ni homogéneos en todo el territorio nacional. Sin embargo, se espera una disminución significativa de las lluvias y un aumento de las temperaturas que impactará directamente la oferta hídrica del país.

Echeverry explicó que esto se traduce en “menos agua disponible para sus diferentes usos en casi todo el territorio nacional”, afectando los caudales de ríos principales como el Magdalena y el Cauca. Además de la sequía, la directora alertó sobre efectos colaterales como los incendios forestales y las heladas en cultivos de alta montaña, un fenómeno que, aunque parezca contradictorio, suele intensificarse durante las noches despejadas de El Niño.

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Escuche aquí la entrevista:

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