Colombia, entre los 12 países más peligrosos: informe del Foro Económico Mundial

Según un informe elaborado por el Foro Económico Mundial y que fue revelado por el diario inglés The Independent, entre los países latinoamericanos que se encuentran en la lista de los 12 países más peligrosos del mundo se encuentran Honduras, Guatemala y México, que sufren de problemas relacionados con pandillas.



En la lista también aparecen El Salvador, Colombia y Venezuela.



La lista forma parte del Informe de Competitividad Global 2016-2017 que clasifica a 138 países sobre la base de una amplia gama de factores para evaluar su productividad y prosperidad.



Países como Siria, Irak y Sudán del Sur no aparecen en la lista porque vienen siendo tan devastados por la guerra que ya no tienen economías que funcionen, según el estudio.



Finlandia ocupa el primer lugar, seguido por Emiratos Árabes Unidos, Islandia y Ruanda, éste último que ha experimentado una notable transformación desde el genocidio de 1994.



Vea el informe completo aquí



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Desde la Unidad de Víctimas se brindará apoyo económico a 2 millones y medio de niñas víctimas del conflicto armado.



-Las Autoridades en el Huila adelantan a esta hora un consejo de seguridad para establecer las causas y los responsables del crimen de una menor de 5 años ocurrido en Algeciras.



-La Corte Constitucional estudia una demanda, que busca tumbar la norma que prohíbe a las mujeres continuar gozando de la pensión de viudez, cuando estas se casan de nuevo.



-Este viernes se dio a conocer un nuevo testimonio de una mujer que asegura haber sido abusada por el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.



-Jaime Vásconez, consultor de la Universidad de Nueva York, destacó la Planeación que el alcalde Enrique Peñalosa ha hecho para el futuro de la cuidad.



-Continúa el mercado campesino que busca que los miembros del sector den a conocer sus productos y busquen posibles clientes y socios.