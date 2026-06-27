¿Colombia está preparada para terremotos? Geólogo responde tras la tragedia en Venezuela

El doble terremoto que sacudió a Venezuela con dos movimientos de gran magnitud en pocos segundos encendió las alertas en la región y abrió una pregunta en Colombia: ¿qué tan preparado está el país para enfrentar un evento similar? Flover Rodríguez Portillo, geólogo y director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, explicó que los sismos no pueden evitarse, pero sus consecuencias sí pueden reducirse con preparación.

En entrevista, el experto señaló que los movimientos registrados en Venezuela corresponden a un fenómeno conocido como “dupla o doblete”, una situación poco frecuente, pero posible en zonas donde existe una alta actividad tectónica. Según explicó, la región donde ocurrió el evento tiene interacción entre la placa Caribe y la placa Suramericana, que se desplazan constantemente.

“Colombia no puede evitar los terremotos, pero sí podemos evitar que se conviertan en desastres”, afirmó Rodríguez Portillo al explicar que la clave está en la prevención, el conocimiento científico y la preparación ciudadana.

El reto para Colombia: entender el riesgo antes de que ocurra una emergencia

El geólogo aseguró que Colombia también se encuentra en un contexto tectónico activo y que el país registra diariamente decenas de movimientos sísmicos. Sin embargo, aclaró que el verdadero desafío no es preguntarse si puede ocurrir un terremoto fuerte, sino qué tan preparada está la sociedad para responder.

“La pregunta quizás no es si Colombia puede tener terremotos fuertes, porque la respuesta es sí”, explicó. Para el especialista, el país debe avanzar en tres aspectos principales: fortalecer el monitoreo sísmico, aplicar el conocimiento geológico en la planificación territorial y crear una cultura del riesgo.

Rodríguez cuestionó que gran parte de los instrumentos de ordenamiento territorial en Colombia no estén actualizados y señaló que el conocimiento geológico debería tener un papel más importante en las decisiones sobre construcción y desarrollo urbano.

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“La ciencia debe ser útil para proteger vidas, para proteger infraestructura y para proteger el desarrollo del país”, agregó.

Venezuela deja una lección sobre la importancia de la gestión del riesgo

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El experto también recordó que la zona afectada en Venezuela tiene antecedentes históricos de grandes terremotos, como el ocurrido en 1812, que dejó miles de víctimas. Sin embargo, destacó que la evolución de los sistemas de prevención y monitoreo permite reducir impactos.

“Eso nos muestra que la gestión del riesgo funciona y que debemos seguir fortaleciéndola”, indicó.

Para Rodríguez Portillo, la tragedia venezolana debe servir como una oportunidad para revisar protocolos y fortalecer capacidades en Colombia. Aunque los fenómenos naturales no pueden anticiparse con exactitud, insistió en que la preparación puede marcar la diferencia entre una emergencia controlada y un desastre de grandes proporciones.