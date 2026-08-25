Colombia estrena nuevo mecanismo para contratar energía con anticipación, ¿de qué trata?

Colombia puso en operación este 25 de agosto el Mecanismo de Comercialización de Energía (MCE), una nueva alternativa para que generadores y comercializadores negocien contratos de suministro eléctrico mediante subastas organizadas, con reglas comunes, productos estandarizados, garantías y negociación anónima.

El mecanismo es administrado por Conexión Energética, filial de la Bolsa Mercantil de Colombia, y funciona bajo las reglas aprobadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Su propósito es ampliar las opciones disponibles para contratar energía con mayor anticipación y reducir la exposición de los comercializadores a las variaciones de precios del mercado diario.

La primera subasta contó con la participación de ocho agentes del mercado mayorista de energía, de los 29 que se encuentran vinculados al mecanismo. Como resultado, se adjudicaron contratos para el suministro de energía entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2028. El 100 % de la energía adjudicada estará destinada a atender la demanda regulada, que comprende principalmente a hogares, pequeños comercios y microempresas.

El funcionamiento del MCE se basa en un sistema de ofertas anónimas. Los agentes habilitados presentan sus posturas de compra o venta y la plataforma realiza las adjudicaciones teniendo en cuenta las cantidades y los precios ofrecidos, de acuerdo con las condiciones establecidas previamente para cada subasta.



Energía eléctrica. Foto: BBVA.

Uno de los elementos centrales del mecanismo son los contratos estandarizados y las garantías, que buscan facilitar la comparación entre las ofertas y respaldar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los participantes. Además, las operaciones cuentan con trazabilidad y los resultados de cada rueda serán publicados posteriormente por Conexión Energética.

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Desde la Bolsa Mercantil de Colombia, Wilman Garzón Ramírez, vicepresidente de Mercados Energéticos, señaló que la entrada en operación del MCE busca aportar nuevas condiciones de confianza, transparencia y eficiencia al mercado eléctrico y ampliar progresivamente sus beneficios a los diferentes actores de la cadena.

Sin embargo, el nuevo mecanismo no reemplaza la bolsa de energía ni el mercado diario, tampoco elimina los contratos bilaterales existentes. Su función es complementar las alternativas de contratación disponibles. La posibilidad de contratar energía a plazo permite a los comercializadores cubrir parte de sus necesidades con anticipación y, de esta manera, gestionar su exposición a las fluctuaciones del mercado diario.

En cuanto al impacto para los usuarios, la entrada en operación del MCE no significa que automáticamente vayan a bajar las tarifas de energía. De acuerdo con la información entregada por Conexión Energética, el precio que pagan los hogares depende de varios componentes y de las condiciones generales del sistema eléctrico. El aporte del mecanismo está principalmente en ampliar las opciones de contratación y aportar mayor previsibilidad en la gestión del precio de la energía.

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La primera subasta es apenas el comienzo. El primer ciclo de operación continuará con nuevas ruedas programadas para el 3 y el 16 de septiembre de 2026. Los resultados permitirán identificar cuáles son los productos, cantidades y periodos de suministro que generan mayor interés entre compradores y vendedores, información que servirá para definir las siguientes convocatorias.