Contraloría desvincula a 349 servidores temporales encargados de vigilar recursos de regalías

La Contraloría General de la República (CGR) resolvió dar por terminada, a partir del 1 de septiembre de 2026, la vinculación de 349 servidores que hacen parte de la planta global de duración temporal creada para la vigilancia y el control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

La decisión fue adoptada ante la situación presupuestal del SGR cuya sostenibilidad financiera “enfrenta riesgos debido a un recaudo por debajo de lo previsto, el bloqueo de apropiaciones y la disminución en la capacidad de inversión en los territorios, comprometiendo proyectos, obras y servicios”, según lo había advertido la CGR desde el pasado 3 de agosto.

Según el documento, bajo estas condiciones no resulta financieramente procedente mantener la permanencia de los servidores que actualmente ocupan los empleos de esta planta temporal, creada mediante el Decreto Ley 2651 de 2022.

La entidad también explica que están dadas las circunstancias previstas en el parágrafo del artículo 2 de ese decreto, según el cual la permanencia de los servidores está sujeta al comportamiento efectivo del recaudo de las regalías.



Dinero Foto: Blu Radio, referencia

La planta temporal continuará vigente

Aunque la Contraloría ordenó terminar las vinculaciones de los 349 servidores desde el 1 de septiembre, la decisión no implica la desaparición inmediata de la planta global de duración temporal.

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La Contraloría también deja claro que la salida de los servidores no significa la suspensión ni la terminación de las funciones constitucionales y legales que tiene la entidad para vigilar y ejercer control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías.

Esas funciones continuarán desarrollándose de acuerdo con la organización de la entidad, la distribución de sus competencias y los recursos institucionales disponibles.