Colombia mantiene zonas afectadas por minas antipersonal: en riesgo 15 % del territorio

Las minas antipersonal continúan siendo una amenaza en Colombia. De acuerdo con cifras oficiales, desde 1990 se han registrado cerca de 2.600 víctimas. En lo corrido de 2026, se han reportado 15 accidentes que han dejado 18 víctimas, todas sobrevivientes.

Según explicó el coordinador del Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersona, Mauricio Silva, todavía hay zonas donde el peligro no ha sido eliminado.

“Actualmente se estima que aproximadamente un 15 % del territorio nacional continúa afectado por las minas antipersonal”, con mayor incidencia en departamentos como Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca, Norte de Santander y Guaviare.

Restaurar para sanar

En medio de este panorama, en Bogotá se adelanta la exposición “Restaurar para sanar”, que se realiza entre el 17 y el 29 de abril en la Biblioteca Virgilio Barco.



Exposición de minas antipersonales “Restaurar para sanar” entre el 17 y el 29 de abril en la Biblioteca Virgilio Barco. Foto: Blu Radio

El espacio reúne historias de víctimas de minas antipersonal y busca evidenciar las consecuencias de estos artefactos, así como los procesos de recuperación.

Entre los elementos que se pueden encontrar están prótesis donadas, testimonios y experiencias que reflejan el impacto físico y emocional que dejan estos hechos.



El impacto en las víctimas

Las minas antipersonal siguen marcando la vida de quienes las padecen. Es el caso de Jean Carlos Gutiérrez, militar que resultó herido en 2015 durante una operación en el sur del país.

Publicidad

“Durante el cumplimiento de una misión táctica en el sur del país, fuimos llevados a un campo minado. Cinco integrantes del Ejército de Colombia, en el cual el que resultó mayormente afectado fui yo, la pérdida de mis dos piernas por debajo de la rodilla y reconstrucción de mi mano derecha”, relató.

Exposición de minas antipersonales “Restaurar para sanar” recopila testimonio de víctimas en Colombia Foto: Blu Radio

Gutiérrez advierte que las consecuencias “son devastadoras. El impacto físico y psicológico es inmenso. Yo creo que la importancia de esto sería que, si nosotros conocemos a qué nos estamos enfrentando o qué es lo que está sucediendo con nuestros hombres de la fuerza pública, entonces, vamos a tener más conciencia para para para ayudarnos a en el cumplimiento de la misión”.

Además, envió un mensaje al Estado, insistiendo en la necesidad de mayor respaldo a quienes están en terreno.

Publicidad

“Que se preocupen por nuestro Ejército, por nuestra Fuerza Pública, que se preocupen por esos hombres que día a día, noche a noche, se encuentran trabajando por conseguir un mejor país. Realmente, esos hombres, necesitan el apoyo total por parte del Gobierno para evitar que este tipo de situaciones siga sucediendo, para poder realizar su trabajo como debe ser, y poder garantizarle al pueblo la seguridad total”, enfatizó Gutiérrez.



Menor cooperación

A este panorama se suma la reducción de la cooperación internacional. Desde el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas advierten que los recursos han disminuido en los últimos años, en parte por la priorización de otros conflictos a nivel global.

“Desafortunadamente, en los últimos años, la inversión en cooperación internacional para la acción contra minas ha disminuido bastante. Esto debido a otras crisis que, pues, tienen más relevancia a nivel mundial, por ejemplo, el conflicto en Ucrania o el conflicto en Gaza, lo que ha disminuido la cooperación hacia Colombia y ha desviado un poco los fondos hacia ese país”, señaló Catalina Velázquez, de UNMAS Colombia.

Frente a esta situación, insiste en la necesidad de mantener el apoyo al país.

“Ese llamado a la cooperación a que no deje de invertir en Colombia, no deje de aportar, porque aún acá tenemos muchas necesidades, hay muchas personas que aún requieren la asistencia, y muchos territorios que aún necesitan ser liberados de minas antipersonales”, agregó.



Avances y retos en el desminado

En paralelo, las autoridades destacan avances en la descontaminación del territorio. Desde el Ejército se señala que el país ha intervenido más de 280 municipios.

El coronel Edwin Cedeño Borrero, jefe de Estado Mayor de la Brigada de Desminado Humanitario, explicó que estas labores hacen parte del compromiso del país con la liberación del territorio.

“Hacemos presencia en 16 de los 32 departamentos que tiene Colombia. Estamos desplegados en 67 municipios a lo largo y ancho del territorio nacional, municipios que han sufrido el flagelo de las minas antipersonal”, detalló.



Firmantes de paz

Desde organizaciones civiles, el desminado humanitario se resalta su papel como herramienta de reconciliación y desarrollo territorial.

Marcela Moreno, firmante de paz y coordinadora en educación sobre riesgo de artefactos explosivos, destaca que este trabajo tiene un significado más amplio. Según explica, se trata de un compromiso directo con la transformación del territorio.

Publicidad

“Ese ejercicio no solo nos brinda generar un apoyo en los procesos de reincorporación de los firmantes económico y social, sino también que nos permite que podamos llegar a los territorios, contribuir a la descontaminación, pero también que permita que la presencia de los artefactos de explosión en el territorio no sea una excusa para generar o dar desarrollo a los proyectos de inversión social, llámese puentes, carreteras, escuelas en el territorio”, concluyó Moreno.