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MinDefensa sobre amenazas contra candidatos: no solo son contra ellos, sino contra la democracia

El ministro Pedro Sánchez advirtió que intimidaciones difundidas en redes sociales representan un riesgo directo para la estabilidad institucional y el proceso electoral.

pedro sanchez.jpg
Pedro Sánchez Suárez, Ministro de Defensa de Colombia.
Foto: EFE.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, las recientes amenazas contra varios candidatos presidenciales no son hechos aislados ni de ataques individuales, sino de un golpe al sistema democrático. Entre los mencionados están Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

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El ministro mencionó que las intimidaciones han sido difundidas principalmente a través de redes sociales y están siendo monitoreadas por organismos de inteligencia. Frente a esto, reiteró que se han adoptado medidas para evitar cualquier afectación a los aspirantes. “Nada les puede pasar a nuestros candidatos presidenciales”, señaló, destacando que se han tomado acciones preventivas y se reforzaron los esquemas de seguridad.

“Estas amenazas no solamente son contra un candidato, es una amenaza a la democracia, a nuestro país y a nuestro futuro”, dijo el ministro Sánchez, subrayando la dimensión del riesgo en plena contienda electoral.

En ese sentido, explicó que el seguimiento es permanente: “A través del centro integrado de información de inteligencia electoral se actualiza permanentemente toda la información frente a los candidatos y se articula con toda la fuerza pública para brindarle ese ambiente de seguridad”.

Como parte de las acciones para contrarrestar cualquier posible ataque, el ministro recordó que se mantienen recompensas de hasta mil millones de pesos por información que permita anticipar o neutralizar estas amenazas.

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