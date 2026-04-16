¿Ministro de Defensa saldría del cargo para asumir como comandante de la FAC?

Una versión que comenzó a circular en las últimas horas apunta a un eventual movimiento en la cúpula de la Fuerza Pública: el actual ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, podría dejar su cargo para regresar al servicio activo y asumir como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). La información fue revelada por Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, durante la emisión de Mañanas Blu.

De acuerdo con el periodista, la versión surge en medio de la molestia del presidente Gustavo Petro con el actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, tras el accidente de un avión Hércules en Puerto Leguízamo que dejó 69 militares y policías muertos.

Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo Foto: AFP

Según Ospina, el malestar se habría intensificado luego de que el general Silva contradijera públicamente al mandatario en un Consejo de Ministros, al desmentir que las aeronaves fueran “chatarra” o carecieran de mantenimiento. Desde entonces, el Gobierno evalúa escenarios frente a la continuidad del oficial en el cargo.

El informe oficial sobre las causas del accidente, que debe entregarse el próximo 23 de abril, aparece como un punto clave. Coincidiendo con esa fecha, podrían darse decisiones sobre la comandancia de la Fuerza Aérea Colombiana. En ese contexto, comenzó a mencionarse la posibilidad de que el presidente contemple el regreso al servicio activo del actual ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, para que asuma la comandancia de la FAC. Incluso, según se relató en el programa, el propio jefe de Estado insinuó esa posibilidad en una intervención reciente.



En una intervención reciente, incluso dejó entrever posibles cambios en la cúpula militar al referirse directamente al ministro de Defensa: “Ministro de Defensa, te va a hacer general, no sé si otra vez, pero bueno. Ya veré yo”, afirmó, sugiriendo la posibilidad de retornarlo al servicio activo. Estas declaraciones se dan en medio del choque con el actual comandante de la FAC, quien desmintió públicamente la versión del presidente sobre las condiciones de las aeronaves.

Gustavo Petro Foto: Presidencia

No obstante, dentro de las Fuerzas Militares habría reparos frente a ese escenario. De acuerdo con fuentes, un eventual retorno del ministro al uniforme sería “catastrófico” para la institución y podría implicar la salida de varios generales activos.

Pese a las versiones, en Mañanas Blu advirtieroon que no parece probable que el ministro acepte dejar su cargo para regresar al servicio activo. Además, se recordó que este tipo de reintegros no serían inéditos en el actual Gobierno, donde otros altos oficiales han sido reincorporados tras estar en retiro.