Exministro Molano cuestiona a Petro: "No puede llamar ‘chatarra’ a aviones que su Gobierno recibió"

El exministro de Defensa Diego Molano cuestionó al presidente Gustavo Petro por calificar como “chatarra” el avión militar Hércules accidentado en Putumayo y aseguró que ese tipo de afirmaciones desconocen los procesos bajo los cuales el país recibe este tipo de aeronaves.

Molano explicó que estos equipos hacen parte de programas de cooperación con Estados Unidos que incluyen revisiones técnicas antes de su entrega.

“Colombia tiene una relación desde los inicios del Plan Colombia con Estados Unidos muy seria en materia de cooperación militar y de donación de este tipo de aeronaves”, afirmó.

En esa línea, rechazó que se trate de equipos inservibles. “Estados Unidos no entrega de ninguna manera chatarra”, sostuvo, al indicar que las aeronaves llegan en condiciones operativas y con estándares internacionales.



El exministro también recordó que la recepción de estos aviones no corresponde a un solo gobierno. “El gobierno del presidente Duque recibió tres de estas aeronaves y el mismo gobierno del presidente Petro recibió las otras tres a satisfacción”, señaló.

Sobre el mantenimiento, explicó que es responsabilidad del país una vez se recibe la aeronave. “A partir de ese momento Colombia, con presupuesto propio, asume todo el mantenimiento”, precisó, incluyendo revisiones periódicas y mantenimientos mayores.

Molano indicó que la vida útil de estos equipos depende principalmente de su uso. “Había una posibilidad de 10 años de vida útil, pero depende mucho del número de horas de vuelo”, dijo.

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También destacó el papel que han cumplido en operaciones recientes. “Estos aviones fueron esenciales en la operación de apoyo para el COVID, distribuyendo alimentos y vacunas”, afirmó.

Finalmente, señaló que el debate debe centrarse en las condiciones actuales del sector defensa. “El problema de fondo está en qué está haciendo el gobierno para garantizar el mantenimiento de los equipos”, advirtió, al mencionar que la falta de inversión puede incrementar riesgos operacionales.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: