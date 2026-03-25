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Blu Radio  / Nación  / Exministro Molano cuestiona a Petro: "No puede llamar ‘chatarra’ a aviones que su Gobierno recibió"

Exministro Molano cuestiona a Petro: "No puede llamar ‘chatarra’ a aviones que su Gobierno recibió"

El exministro de Defensa también recordó que la recepción de estos aviones no corresponde solo a Duque, pues el Gobierno Petro recibió 3 aeronaves más.

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