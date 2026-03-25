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Angustioso relato de sobreviviente del accidente aéreo en Putumayo: "El avión traqueaba"

De los 69 fallecidos, 61 eran militares del Ejército, seis pertenecían a la FAC y dos a la Policía, indicaron las autoridades en un comunicado.

Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo
Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

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