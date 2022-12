Colombia pide a Unasur veeduría en frontera; no romperá relaciones con Venezuela

La canciller María Ángela Holguín reveló en BLU Radio que Colombia pedirá veeduría inmediata de Unasur en la frontera con Venezuela, tras el llamado a consultas de embajadores de ambos países.



“Voy a conversar con él (canciller de Uruguay) porque lo que puede hacer es que vaya una misión de Unasur y mire. Lo que nosotros queremos es que sea ya. No esperar 10 días más a esta avalancha de colombianos asustados”, dijo.



En ese sentido dijo que “alguien externo tiene que ver la manera cómo están pasando las cosas y qué es lo que está pasando realmente allá”, agregó.



De otro lado, Holguín aseguró que aún en estas circunstancias Colombia no ha considerado romper relaciones con Venezuela.



“Hemos querido mantener una relación con un país con el que históricamente hemos tenido tantos lazos. En eso seguimos y no vamos a cerrar la puerta de un diálogo y un entendimiento. El rompimiento de las relaciones es una cosa extrema y no la hemos pensado”, indicó.



Finalmente, sobre la petición que hicieron algunos partidos de que Colombia salga de Unasur, Holguín indicó que tampoco el Gobierno lo ha contemplado pues se necesita de un análisis más profundo.



