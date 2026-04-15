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Colombia prohíbe el uso y recarga de baterías portátiles durante vuelos: así funcionará la medida

Una nueva decisión cambia la forma en que los viajeros podrán llevar ciertos dispositivos durante sus trayectos aéreos.

Baterías portátiles - referencia
Foto: Freepik
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Colombia prohibió el uso y la recarga de baterías portátiles durante los vuelos y limitó a dos unidades por pasajero su transporte en cabina, informó este martes la Aeronáutica Civil (Aerocivil), en línea con nuevas restricciones internacionales adoptadas por varios países, entre ellos Japón.

La medida, que se aplica para baterías de ion-litio y bancos de energía (power banks), se tomó "con el objetivo de fortalecer la seguridad operacional y alinear el país con los más recientes estándares internacionales", señaló la Aerocivil en un comunicado.

La norma establece además que estos dispositivos solo podrán llevarse en el equipaje de mano y no en bodega, por razones de seguridad operacional. Según la autoridad aeronáutica, los dispositivos tampoco podrán utilizarse a bordo para cargar teléfonos u otros aparatos electrónicos, ni recargarse durante el vuelo.

La actualización de la normativa se basa en estándares recientes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y busca reducir el riesgo de incendios en cabina o en zonas de difícil acceso de las aeronaves. Además, cada pasajero podrá transportar un máximo de dos baterías, que deberán estar protegidas de forma individual para evitar cortocircuitos o activaciones accidentales.

En cuanto a su capacidad, se permite el transporte sin autorización de baterías de hasta 100 vatios, mientras que aquellas entre 100 y 160 vatios requerirán aprobación previa de la aerolínea.

El anuncio coincide con la decisión de Japón de prohibir a partir del próximo 24 de abril el uso de baterías portátiles en vuelo tras varios incidentes en Asia, incluido un incendio en enero en el aeropuerto de Busan (Corea del Sur).

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