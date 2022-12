Colombia quiere cerrar su fase de preparación con victoria ante Kuwait

El técnico de la Selección Colombia de fútbol, José Néstor Pékerman, habló en conferencia de prensa desde, Abu Dhabi, donde el equipo se encuentra para su partido contra Kuwait.



"Hoy, privilegiamos recuperar el bienestar individual y el nivel óptimo de los jugadores", señaló el argentino, refiriéndose a la falta de ritmo que tienen la mayoría de los hombres del combinado nacional en sus respectivos clubes.



También habló sobre el capitán y goleador de la Selección, Radamel Falcao García: "Me pareció muy bueno lo de Falcao, no solamente porque anotó sino que también asistió en el primer gol. Está intacto en sus recursos, en su entendimiento del juego y en su forma de moverse dentro del equipo. Además, se lo notó muy fuerte físicamente".



Por último, se refirió a los jugadores que fueron convocados por primera vez: "La idea es que vayan acercándose al grupo, que tengan experiencia con las figuras, que vayan perdiendo el miedo a lo que es una selección y que, en lo posible, puedan tener minutos".



La selección colombiana de fútbol buscará este lunes ante su similar de Kuwait en amistoso internacional que se disputará en Abu Dabhi, seguir afianzando el equipo que llevará a la Copa América Chile 2015.



El once dirigido por el argentino José Pekerman, tercero en el ranking de FIFA, no debería tener demasiados problemas ante "El azul" que ocupa el puesto 124 en la misma clasificación, más aún después de derrotar 6-0 a Bahréin el pasado jueves.



El entrenador, sin embargo, manifestó que respeta a todos los rivales y dijo que el objetivo de la gira por Asia es "afianzar su equipo" y recuperar jugadores de cara a la cita continental en Chile.



El partido se disputará en el estadio del complejo Zayed Sports City Estadium a los 11:00 A.M. con transmisión de Bluradio.com y Gol Caracol.



La máxima estrella del combinado cafetero, el atacante del Manchester United, Radamel Falcao García, figura en el encuentro del jueves cuando marcó dos goles, insistió ante los medios de comunicación que el máximo objetivo de la selección amarilla es clasificar al Mundial Rusia-2018 y admitió que tras haberse perdido la cita en Brasil-2014 por una lesión le pide "a Dios que me de la oportunidad de jugar un Mundial".



El "Tigre" restó importancia las críticas por el bajo nivel de los dos rivales de esta gira por el Medio Oriente y afirmó que lo importante "es reunirnos como equipo y volver a estar juntos después de tanto tiempo".



Falcao García es el máximo anotador del equipo de Pekerman con 23 tantos, a tan sólo 2 del goleador histórico Arnoldo "El Guajiro" Iguarán, quien suma 25 en 68 juegos que disputó con Colombia entre 1979 y 1993.



Falcao, quien no es titular en Manchester United, valoró la incorporación de nuevas figuras al combinado y dijo que los jóvenes le dan al equipo "una intensidad diferente" lo que le permite al onceno tener más velocidad y ser "un poco más directos, pero siempre respetando y manteniendo la base que identifica a esta selección".



Dentro de las novedades del conjunto cafetero está la posible alineación del defensa del Monterrey de México Stefan Medina, quien reemplazaría al zaguero Jeison Murillo, del Granada de España, quien sufrió una molestia en uno de sus dedos del pie derecho durante el partido ante Bahréin.



Otro lesionado es el lateral Santiago Arias, del PSV Eindhoven, quien sufrió un esguince de tobillo hace poco más de un mes y aún no se recupera en su totalidad, por lo cual regresó el domingo a Europa para continuar su recuperación.



Por su parte, Kuwait, dirigido por el brasileño Jorvan Vieira, esperan realizar una buena presentación ante Colombia y recuperarse de una campaña muy pobre en la Copa de Asia, disputada a comienzo de año en Australia, donde perdió sus tres partidos y terminó último en el Grupo A.



La selección azul tuvo su participación internacional más destacada en 1982 cuando clasificó a la Copa del Mundo de España, empatando con Checoslovaquia y cayendo derrotada con Inglaterra y Francia.



AFP.