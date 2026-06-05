Colombia rechaza apoyos de gobiernos extranjeros en elecciones: “Es una inadmisible injerencia”

El gobierno colombiano rechazó cualquier injerencia de países extranjeros en las elecciones presidenciales, a propósito del respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato Abelardo De La Espriella y del monitoreo anunciado por el Departamento de Estado de ese país.

A través de un comunicado, la Cancillería colombiana aseguró estar preocupada y rechazar cualquier manifestación de apoyo o intervención extranjera en la jornada de segunda vuelta programada para este 21 de junio, reiterando que cualquier decisión sobre el futuro político de la nación competen exclusivamente al pueblo colombiano.

"Cualquier pronunciamiento o acción de actores extranjeros orientado a favorecer o perjudicar candidaturas, partidos o proyectos políticos constituye una inadmisible injerencia en el devenir democrático que ha signado la historia de Colombia", señaló la Cancillería en su pronunciamiento.

El ministerio de Relaciones Exteriores insistió en que son y serán los colombianos con su voto los que legitimen estas elecciones resaltando la fortaleza y estabilidad de las instituciones nacionales. Aunque el presidente Gustavo Petro ha cuestionado en varias ocasiones a dichas entidades como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.



“Exhorta a todos los actores internacionales a obrar con prudencia y responsabilidad en el marco del desarrollo de las elecciones presidenciales en curso, en concordancia con el derecho internacional y, en particular, con los principios de autodeterminación de los pueblos, la igualdad soberana de los Estados y la no intervención en asuntos internos”, puntualizó la Cancillería.