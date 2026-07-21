Colombia rompe récord en consumo de energía eléctrica pese a alertas por la llegada de ‘Super Niño’

Colombia registró la semana pasada el mayor consumo de electricidad de su historia, al alcanzar una demanda de 262,67 GWh/día. El récord coincide con la consolidación del fenómeno de El Niño, que, según las proyecciones, traerá temperaturas superiores a los registros históricos y aumenta la preocupación sobre la capacidad del sistema eléctrico para responder a un mayor consumo.

De acuerdo con XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado de energía, la demanda de electricidad continúa creciendo, pese a los llamados de las autoridades para hacer un uso eficiente del servicio.

Tarifas de energía Foto: Unsplash

Los mayores incrementos en el consumo se presentan en Guaviare, Chocó, Tolima, Huila, Caquetá y la región Caribe.

La situación preocupa por la alta dependencia que tiene el país de la generación hidroeléctrica. Según el más reciente balance de XM, el 61 % de la energía que consume Colombia proviene de las hidroeléctricas, mientras que las plantas térmicas aportan el 29 % y la energía solar representa apenas el 10 % de la matriz de generación. Esto hace que el sistema sea más vulnerable ante una reducción de las lluvias durante la temporada seca.



De hecho, XM advirtió que, incluso si los embalses alcanzan niveles superiores al 80 % antes del inicio del verano, el sistema podría enfrentar dificultades para atender de manera confiable la demanda de energía si las condiciones climáticas son más severas de lo previsto.

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Ante este panorama, el operador recomendó a las empresas generadoras garantizar la disponibilidad de las plantas térmicas, asegurar el suministro de combustibles para la generación termoeléctrica, fortalecer la infraestructura para el abastecimiento de gas, acelerar la entrada de nuevos proyectos de generación y actualizar las proyecciones de demanda teniendo en cuenta el aumento de las temperaturas.