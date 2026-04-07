Colombia se abstuvo ante resolución de la ONU para desbloquear Estrecho de Ormuz a la fuerza

Colombia optó por abstenerse en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre una resolución que buscaba exigir el desbloqueo del estrecho de Ormuz y promover la escolta de buques, al considerar que el texto era “selectivo, desbalanceado y ambiguo”.

La decisión fue explicada por la embajadora Leonor Zalabata, quien advirtió que la falta de precisión jurídica del documento podría abrir la puerta a interpretaciones que excedan su objetivo inicial.

“Existe el riesgo de ampliar el conflicto o incentivar dinámicas que podrían involucrar a más actores en una situación ya de por sí altamente volátil”, señaló la diplomática.

Zalabata también cuestionó que la propuesta estuviera lejos de contribuir a una salida negociada en Oriente Medio, en un momento de alta tensión internacional.



Aunque el texto fue ajustado durante las negociaciones, su versión inicial contemplaba autorizar el uso de “todos los medios necesarios”, lo que incluía la posibilidad de acción militar para garantizar el tránsito por esta ruta estratégica para el petróleo mundial.

La resolución, impulsada por Baréin y respaldada por Estados Unidos y países del Golfo, no prosperó, luego de que Rusia y China ejercieran su derecho a veto.

En total, obtuvo 11 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, entre ellas la de Colombia. La votación se produjo horas antes de que venciera el ultimátum del presidente de EEUU Donald Trump, quien amenazó con destruir a Irán si no se reabría el estrecho de Ormuz.