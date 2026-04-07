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Blu Radio  / Nación  / Colombia se abstuvo ante resolución de la ONU para desbloquear Estrecho de Ormuz a la fuerza

Colombia se abstuvo ante resolución de la ONU para desbloquear Estrecho de Ormuz a la fuerza

La decisión fue explicada por la embajadora Leonor Zalabata, quien advirtió que la falta de precisión jurídica del documento podría abrir la puerta a interpretaciones que excedan su objetivo inicial.

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