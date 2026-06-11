En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Elecciones Presidenciales
Consejo de Seguridad ONU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia y Francia incautan más de media tonelada de cocaína en operación conjunta en el Caribe

Colombia y Francia incautan más de media tonelada de cocaína en operación conjunta en el Caribe

La Armada de Colombia y las Fuerzas Armadas Francesas interceptaron una lancha rápida que transportaba 649 kilogramos de clorhidrato de cocaína con destino a Centroamérica. Dos ciudadanos dominicanos fueron capturados.

Colombia y Francia incautan más de media tonelada de cocaína en operación conjunta en el Caribe
Colombia y Francia incautan más de media tonelada de cocaína en operación conjunta en el Caribe
Foto: Armada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

Una operación conjunta entre la Armada de Colombia y las Fuerzas Armadas Francesas permitió la incautación de 649 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del Caribe Norte colombiano, en un nuevo golpe contra las organizaciones de crimen transnacional que utilizan las rutas marítimas para el tráfico de estupefacientes.

La acción se desarrolló en el marco de la operación internacional “Tucán Royal”, que combinó capacidades navales, tecnológicas y de inteligencia de ambos países para fortalecer la vigilancia y el control sobre las líneas de comunicación marítima de la región.

Colombia y Francia incautan más de media tonelada de cocaína en operación conjunta en el Caribe
Colombia y Francia incautan más de media tonelada de cocaína en operación conjunta en el Caribe
Foto: Armada

De acuerdo con la Fuerza Naval del Caribe, durante la operación fue interceptada una embarcación tipo “go fast” que tenía como destino Centroamérica. A bordo viajaban dos ciudadanos dominicanos que transportaban 21 sacos con 652 paquetes de droga. Tras las inspecciones realizadas por las autoridades, se confirmó que la carga correspondía a 649 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

La embarcación y sus ocupantes fueron trasladados hasta Riohacha, en La Guajira, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización.

El vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, destacó que esta operación evidencia la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y la capacidad de respuesta de las marinas aliadas frente a las amenazas del crimen organizado transnacional.

Durante varios días, unidades navales de Colombia y Francia realizaron maniobras de interdicción marítima en condiciones adversas, con la participación de la Fragata Misilera ARC “Independiente”, la Fragata Francesa “Germinal”, aeronaves, helicópteros y unidades de Guardacostas, demostrando un alto nivel de interoperabilidad y coordinación táctica.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cocaína

Caribe

Colombia

Francia

Publicidad

Publicidad

Publicidad