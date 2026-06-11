Una operación conjunta entre la Armada de Colombia y las Fuerzas Armadas Francesas permitió la incautación de 649 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del Caribe Norte colombiano, en un nuevo golpe contra las organizaciones de crimen transnacional que utilizan las rutas marítimas para el tráfico de estupefacientes.

La acción se desarrolló en el marco de la operación internacional “Tucán Royal”, que combinó capacidades navales, tecnológicas y de inteligencia de ambos países para fortalecer la vigilancia y el control sobre las líneas de comunicación marítima de la región.

Colombia y Francia incautan más de media tonelada de cocaína en operación conjunta en el Caribe Foto: Armada

De acuerdo con la Fuerza Naval del Caribe, durante la operación fue interceptada una embarcación tipo “go fast” que tenía como destino Centroamérica. A bordo viajaban dos ciudadanos dominicanos que transportaban 21 sacos con 652 paquetes de droga. Tras las inspecciones realizadas por las autoridades, se confirmó que la carga correspondía a 649 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

La embarcación y sus ocupantes fueron trasladados hasta Riohacha, en La Guajira, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización.



El vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, destacó que esta operación evidencia la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y la capacidad de respuesta de las marinas aliadas frente a las amenazas del crimen organizado transnacional.

Durante varios días, unidades navales de Colombia y Francia realizaron maniobras de interdicción marítima en condiciones adversas, con la participación de la Fragata Misilera ARC “Independiente”, la Fragata Francesa “Germinal”, aeronaves, helicópteros y unidades de Guardacostas, demostrando un alto nivel de interoperabilidad y coordinación táctica.