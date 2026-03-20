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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tres extraditables fueron capturados en Medellín por tráfico de estupefacientes hacia EE. UU.

Tres extraditables fueron capturados en Medellín por tráfico de estupefacientes hacia EE. UU.

La Policía reveló que tenían vínculos con el Clan del Golfo y tenían rutas de distribución por el Urabá antioqueño, así como puertos de otras zonas del país.

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