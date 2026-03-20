Tres extraditables fueron capturados en Medellín por tráfico de estupefacientes hacia EE. UU.

No paran las capturas contra integrantes de redes trasnacionales en Medellín. En el caso más reciente, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional ejecutó la Operación “Renacer”, que permitió la captura con fines de extradición de cuatro objetivos de alto valor, tres de ellos en Medellín y uno más en Guatemala, quienes son señalados integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Según detallaron las autoridades, el operativo busca golpear una estructura criminal que articulaba rutas del narcotráfico entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Los capturados son requeridos por Cortes Distritales de los Estados Unidos por tráfico y conspiración para distribuir cocaína, fentanilo y metanfetamina. El brigadier general William Castaño, director de Antinarcóticos.

"Este resultado se logró mediante cooperación multilateral, con tres capturas en Colombia y una en Guatemala. Para ocultar los estupefacientes, implementaban contaminación de contenedores en exportaciones legales y desarrollaban maniobras de lavado de activos para sostener la cadena de narcotráfico", indicó.

De acuerdo con la investigación, esta red criminal tenía vínculos con el Clan del Golfo y controlaba corredores estratégicos desde el Bajo Cauca antioqueño, utilizando puertos en Urabá, Cartagena y Barranquilla para enviar cargamentos de droga hacia Norteamérica.



Para ocultar los estupefacientes, implementaban contaminación de contenedores en exportaciones legales y desarrollaban maniobras de lavado de activos para sostener la cadena del narcotráfico.