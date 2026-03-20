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Blu Radio  / Motor  / Golpe al bolsillo de conductores en Estados Unidos: gasolina alcanzó su precio más alto desde 2022

Golpe al bolsillo de conductores en Estados Unidos: gasolina alcanzó su precio más alto desde 2022

Según la Asociación Americana del Automóvil, tan solo hace un mes el precio del galón de gasolina estaba en menos de 3 dólares.

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