Colombiana denuncia acoso sexual de cónsul de Islas Canarias

Érika María Restrepo, una caleña de 42 años varada en el exterior, puntualmente en Palmas de Gran Canaria, España, a donde viajó buscando nuevas oportunidades para ayudar a su madre, con quien vivía en Colombia, denunció a través de una reunión por Zoom que fue acosada sexualmente por el cónsul Francisco Vélez, encargado de las Islas Canarias.

El acoso, según denunció Erika Restrepo, tuvo lugar el pasado 6 de abril, cuando ella se encontró con el funcionario consular, a quien había contactado pidiendo ayuda en medio de la pandemia.

Publicidad

Según la mujer, el cónsul le pidió una foto suya por WhatsApp y le dijo que era muy bonita tras recibirla (ver imagen). Paso seguido, le pidió que se acercara al consulado, a lo que Erika respondió que no podía porque no conocía bien el lugar. El cónsul le pidió su dirección, fue a recogerla y la llevó a hacer un mercado de 30 euros.

Publicidad

Al entregarle las compras, según Erika, el cónsul le dijo que era una ayuda de parte de él porque el consulado no contaba con recursos para apoyarla en estos momentos. La colombiana narró que cuando ella se bajó de una camioneta negra, en la que la recogió para quedarse en el lugar donde se está hospedando, tuvieron lugar los desafortunados hechos.

“Bajándome ya los paquetes me dice: no, pero yo no pensé que usted fuera una mujer tan linda, lo que más me gusta es que tiene unas tetas muy buenas y un culo muy grande. En ese momento, yo me quedé impactada porque de verdad pienso que él va a ser la persona con la cual yo voy a tener que seguir teniendo un contacto para una ayuda y para poder regresar a mi país”, dijo Erika en diálogo con BLU Radio.

Publicidad

Su reacción, según explicó, fue quedarse callada. No respondió absolutamente nada y cogió las compras. Después de esto, Erika y el cónsul dialogaron un par de veces más, en las que el cónsul no volvió a insinuarle nada, pero sí negó que le hubiera entregado el mercado.

La Cancillería respondió a la denuncia, asegurando que “tiene una política de cero tolerancia hacia cualquier conducta que constituya maltrato laboral”.

Vea aquí: Migrantes venezolanas ofrecen servicios sexuales en la frontera durante la pandemia

“En el caso particular del señor Francisco Veléz, encargado de funciones consulares en Palmas de Gran Canaria, es de aclarar que hasta el momento no se ha recibido queja formal en este sentido contra el citado funcionario. Sin perjuicio de lo anterior, se analizará la situación con la información disponible hasta el momento para determinar la actuación a seguir, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley”, dice el Ministerio.

Publicidad

Cabe señalar que Erika ya realizó la denuncia formal a través de la página web de la Cancillería y sigue pidiendo ayuda para regresar al país.

Publicidad